Meia do Figueirense comemora volta com vitória no clássico  Catarinense Sub-17

Após mais de um mês de pausa, o Figueirense voltou a jogar uma partida oficial no Campeonato Catarinense Sub-17. O time venceu o Criciúma por 2 a 1. O meia Marquinhos falou sobre como foi voltar a entrar em campo.

“Foi uma pausa curta. Voltamos a treinar já com o pensamento que podemos melhorar muito para esse segundo turno no catarinense. Enfrentamos o Criciúma que havíamos vencido no primeiro turno por 2 a 0. Felizmente conseguimos vencer de novo. Entramos focados mais uma vez e conseguimos os três pontos logo na primeira rodada. Eles serão muito importantes para esse segundo turno”, disse o jogador.

Com a vitória no último sábado, o Figueirense chegou a 19 pontos em 10 jogos. O time ocupa a quarta colocação do Catarinense Sub-17, a quatro pontos do líder Avaí. Marquinhos também falou sobre o objetivo do clube nessa sequencia de competição.

“Nosso objetivo é ser campeão catarinense. Nosso time vem melhorando muito e vamos buscar subir mais ainda na tabela, sabendo que temos muitas chances de sermos campeões”, contou.

A próxima partida do Figueirense no Campeonato Catarinense Sub-17 será no próximo domingo (25), às 15h15, contra o Tubarão, no estádio Domingos Silveira Gonzales.