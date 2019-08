Quem empurra quem? América-MG e Vitória fazem confronto direto contra o Z-4

Nesta quarta-feira (20), Vitória e América-MG se enfrentam, às 19h15, no Barradão. O confronto é válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho tenta vencer o Leão da Barra pela primeira vez no Barradão. Por sua vez, o Rubro-Negro tenta conquistar o terceiro triunfo seguido.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o time americano chegou aos 17 pontos e havia deixado a zona da degola. Porém, foi ultrapassado pelo Vitória que, pelo critério de desempate em número de vitórias (5 a 4), empurrou o Alviverde de volta ao Z-4.

Rubro-Negro tenta quebrar jejum de um ano

Com início de maratona de seis jogos em dezesseis dias e curto período de recuperação física, o Vitória busca o terceiro triunfo consecutivo no Barradão, feito que não acontece há um ano. O Rubro-Negro Baiano é o nono melhor mandante da competição, mas, é a defesa mais vazada da Série B, em 14 partidas sofreu 26 gols.

Para o duelo contra o América-MG, Carlos Amadeu conta com uma extensa lista de atletas pendurados, com Anselmo Ramon, Everton Sena, Felipe Gedoz, Marciel, Nickson, Ruy, Van, Baraka. Além disso, Amadeu não poderá contar com o atacante Wesley, que cumpre suspensão. Em contrapartida, o treinador tem o retorno do lateral-direito Matheus Rocha e do volante Rodrigo Andrade, após quase três meses em recuperação física.

Quem está fora: Chiquinho (em recuperação de lesão muscular).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Léo Gomes e Felipe Gedoz; Thiaguinho, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

Embalado, Coelho busca sair do Z-4

Apesar da posição na tabela, o Coelho vive um momento de reabilitação no campeonato. Vem de duas vitórias seguidas dentro de casa - contra o Londrina e Cuiabá. A começar pelo Vitória, O América-MG terá uma série de confrontos diretos contra equipes que também estão lutando contra a zona de rebaixamento antes do término do primeiro turno: enfrentará Vitória, Guarani e São Bento.

Com três dias de treinamentos, o América-MG vai voltar a campo focado em manter a sequência positiva de quatro jogos invicto. Para o confronto, Felipe Conceição deve manter a mesma equipe que atuou contra o Cuiabá-MT. A dúvida fica por conta do meia-atacante Felipe Azevedo, que sentiu um incômodo no adutor da coxa direita. Neto Berola deve seguir como titular.

Quem está fora: Lima (recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG: Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão; Matheusinho, Neto Berola, Júnior Viçosa.

Passado e presente: momentos distintos

O histórico registra vinte jogos entre as equipes. O Rubro-Negro Baiano leva vantagem sobre o time mineiro com doze vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O último encontro entre América e Vitória, foi em 2018, pela Série A do Brasileirão, onde o Rubro-Negro Baiano venceu por 1 a 0.

Com as derrotas de Oeste e São Bento, o Alviverde precisa de apenas um empate com o Vitória para deixar a zona de rebaixamento.

Arbitragem

O dono do apito é Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Luciano Benevides de Sousa e Lucas Torquato Guerra, trio do Distrito Federal. Árbitros da categoria CBF.