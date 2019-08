Invicto há cinco jogos, América-MG recebe Guarani pela Série B

PARTIDA VÁLIDA PELA 18ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B, DISPUTADA NO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE.

Na manhã deste domingo (25), às 11h, na Arena Independência, América-MG e Guarani encerram a décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, o América tenta manter a sequência positiva, do outro, com o pior ataque do campeonato, o Guarani tenta quebrar jejum de 300 minutos sem marcar gols.

Há cinco jogos invicto, o América busca a terceira vitória como mandante no torneio e se afastar da zona da degola; o Coelho é o primeiro time fora do Z4 com 18 pontos. Lanterna da Série B do Brasileirão e em momento delicado, o Bugre é o lanterna com 13 pontos, e vem de três derrotas seguidas.

Em seus domínios, Coelho busca terceiro triunfo

Diante da sua torcida, o América-MG espera conquistar a terceira vitória jogando em seus domínios na competição, onde o time alviverde ainda possui desempenho ruim sendo o segundo pior mandante da Série B com 33,3% de aproveitamento. Se vencer ou empatar, a equipe americana completará seis jogos de invencibilidade.

Em confrontos diretos contra equipes que brigam pelo rebaixamento, o América-MG empatou com o Vitória, e enfrenta Guarani e São Bento. Com Felipe Conceição, a equipe acumula três vitórias, quatro empates e uma derrota, com aproveitamento de 61,1%. O comandante americano fez mistério sobre a escalação e fechou o último treino da equipe. Para o confronto, à exceção do meio-campo, Felipe Conceição deve manter a mesma equipe que atuou contra o Vitória-BA.

QUEM ESTÁ FORA: Zé Ricardo (cumpre suspensão)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG: Jori, Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva E João Paulo; William Maranhão, Juninho, Geovane; Matheusinho, Felipe Azevedo e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

Interino no comando e mudanças no Bugre

Sem a definição do substituto do técnico Roberto Fonseca, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, o interino Thiago Carpini assume o comando na partida deste domingo. Com apenas dois treinos antes do embarque à Belo Horizonte, o treinador não confirmou a escalação, mas garantiu mudanças na equipe.

Thiago Carpini abandona a formação com três atacantes para usar dois meias de origem no confronto. O Bugre é a equipe com o pior desempenho ofensivo no campeonato, com apenas nove gols marcados em 16 rodadas, e uma média inferior a um gol por jogo desde o começo do ano (marcou 24 vezes em 32 partidas). A última vez que balançou as redes foi na vitória por 1 a 0, sobre o Bragantino.

QUEM ESTÁ FORA: Luiz Gustavo e Ricardinho (cumprem suspensão)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GUARANI: Klever, Bruno Souza, Bruno Lima, Diego Giaretta e Thallyson (Bidu); Deivid, Igor Henrique, Arthur Rezende e Bady; Davó e Michel Douglas. Técnico: Thiago Carpini (interino).

Em retrospecto, Coelho tem a vantagem

Em dezessete jogos entre as duas equipes, o América-MG venceu a equipe adversária em 6 partidas, foram 4 empates e 3 derrotas. O último confronto entre Coelho e Bugre foi em 04 de novembro de 2017, ainda pela Série B, o América venceu por 1 a 0. No geral, o América-MG já marcou 22 gols no duelo. Enquanto o Guarani balançou as redes adversárias em 16 oportunidades.

Arbitragem

O dono do apito é Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia Mayer Berger Mendonça, trio do Espirito Santo. Árbitros da categoria CBF.