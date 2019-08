De virada, Criciúma vence Oeste e deixa zona de rebaixamento da Série B

O Criciúma conquistou três pontos importantes na noite desta terça-feira (27), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo disputado no estádio Heriberto Hülse, o Tigre venceu o Oeste de virada por 3 a 1, com gols de Foguinho, no final do primeiro tempo, Léo Gamalho, de pênalti, na segunda etapa e Cléber Reis, contra, no final da partida.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico interino Wilson Waterkemper salta da penúltima para a 14ª colocação na tabela. Foi a última partida do treinador à frente da equipe, que volta ao cargo de auxiliar-técnico com o anúncio da contratação de Waguinho Dias nesta tarde. O Oeste desceu uma posição, herdando o 19º lugar.

No primeiro tempo prevaleceu a forte marcação das equipes, que tiveram poucas oportunidades de gol. Na melhor chance do Tigre, aos 17 minutos, Daniel Costa cobrou falta que passou muito perto da trave direita do adversário. Aos 33 minutos, o árbitro apontou pênalti para o Oeste alegando que a bola bateu na mão de Wesley. Na cobrança de Mazinho, a equipe visitante abriu o placar.

A partir de então o Tigre se lançou ao ataque para conseguir o empate e deixou tudo igual ainda na etapa inicial. Foguinho, aos 45 minutos, aproveitou sobra de bola na entrada da área e acertou um lindo chute de primeira.

Passando a régua

Já no início da segunda etapa, o mandante quase chegou à virada após cruzamento de Maicon, que ao ser interceptado pelo zagueiro Kanu, quase marcou contra. O Tricolor seguiu no campo ofensivo e conseguiu passar à frente no placar aos 23 minutos. Léo Gamalho recebeu falta dentro da área e a arbitragem anotou o pênalti. O camisa 99 cobrou com categoria para fazer o segundo da equipe no jogo e o seu quinto na Série B.

Os carvoeiros ainda ampliaram aos 40 minutos, após contra-ataque. Carlos Eduardo disparou pela direita, foi à linha de fundo e chutou cruzado. Na tentativa de afastar, o zagueiro Cléber Reis jogou contra o próprio patrimônio.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira (30), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Um dia depois, o Oeste recebe o Sport, na Arena Barueri. Ambos os jogos serão válidos pela 20ª rodada da Segundona.