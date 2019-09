Botafogo quebra sequência negativa e vence Atlético-MG no Rio

BàOO Botafogo venceu o Atlético-MG por 2 a 1 neste domingo (08), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, que vem passando por uma crise interna, conseguiu durante quase toda a partida ser superior e não sofrer na defesa. O Galo até tentou, mas não conseguiu superar a expulsão de Igor Rabello ainda no primeiro tempo.

Sem muitas emoções, o jogo começou fraco no Nilton Santos. Botafogo e Atlético-MG criavam muito poucas oportunidades de gols. O confronto foi ter impacto após a falta para o Glorioso aos 39 minutos, quando Gilson cobra e acerta o braço de Igor Rabello na barreira. O VAR foi acionado e marcado pênalti. Com isso, o zagueiro do Galo foi expulso devido ao segundo cartão amarelo. Diego Souza não perdeu a oportunidade e abriu o placar para a equipe da casa.

Fogão no contragolpe

Após o intervalo, o segundo tempo teve o Botafogo apostando no contra-ataque, já que estava à frente no placar, resolveu se arriscar. O Atlético tentou seguir o jogo e para cima. Logo aos 7’, Léo Silva acertou a trave do Glorioso, mas a equipe visitante não pôde se animar por muito tempo. Alex Santana aumenta o placar após um contra-ataque perfeito com a ajuda de Leo Valência e fica sozinho em frente ao gol.

Mesmo assim, o Galo continuou pressionando, mas cometeu muitas falhas de finalização e ataque. Somente nos acréscimos conseguiu marcar um gol. Di Santo achou a bola livre na área após Vina desfiar na primeira trave — foi o primeiro gol do atacante pela equipe mineira.

Desfecho

Com a vitória, o Botafogo se manteve na 10ª posição, com 26 pontos. Já o Atlético-MG ficou com 27 e caiu para o oitavo lugar. O próximo confronto atleticano é no sábado (14), às 21h, contra o Ceará, no Castelão. Já o Atlético-MG recebe o Internacional no domingo (15), às 11h, no Independência.