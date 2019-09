 Com retornos e desfalques, Vasco vai a Chapecó para fechar primeiro turno do Brasileirão

Após a derrota em casa diante do Bahia pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco viaja para enfrentar a Chapecoense neste sábado(14), com objetivo de fechar o primeiro turno com um triunfo. Sem vencer há dois jogos, a equipe de Vanderlei Luxemburgo atualmente ocupa a 15º colocação na tabela, e está apenas dois pontos a frente do Cruzeiro, único clube entre o cruzmaltino e a zona de rebaixamento. A bola rola às 19h (Brasília) na Arena Condá.

Com apenas três vitórias na competição, a fase ruim também preocupa o torcedor catarinense. Os donos da casa chegam a Chapecó depois de serem batidos por 2 a 0 pelo CSA, concorrente direto pela permanência na primeira divisão. Com o resultado, o time amarga a vice-lanterna do Brasileirão.

Com retorno de Talles Magno, Vasco busca fechar o primeiro turno com vitória fora de casa

Com os retornos de Talles Magno, que estava servindo a seleção brasileira sub-17,Richard, suspenso contra o Bahia na última semana, e Bruno César, que sofreu com uma fascite plantar, o Vasco está desenhado para a 19º rodada. Além dos três, outra novidade no time deve ser o atacante Ribamar. Reintegrado ao elenco recentemente, o jogador entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para a equipe nordestina em São Januário, porém treinou entre os titulares durante a preparação para o embate contra a Chapecoense e deve receber sua primeira chance de iniciar uma partida sob o comando de Luxemburgo.

Nas laterais, uma mudança e um desfalque. Na esquerda, o treinador optou pela entrada de Danilo Barcelos no lugar do então titular Henrique. Por outro lado, a segunda alteração não será uma opção do comandante: Yago Pikachu recebeu o terceiro cartão amarelo e nem viajou com o time. No lugar dele, Cáceres vai para o jogo.

A intenção do clube é de fechar a primeira metade do campeonato com mais três pontos, e uma vitória fora de casa é uma grande chance para chegar no segundo turno com o pé direito. Para isso, será preciso melhorar a pontaria nas finalizações. Apesar de ser o sétimo time que mais chuta na competição, o cruzmaltino é o terceiro pior ataque do torneio, somando apenas 16 gols até o momento.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Cáceres, Henriquez, Leandro Castan e Danilo; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles.

Pressionada, Chapecoense recebe o Vasco pra fechar um péssimo primeiro turno

Penúltima colocação da tabela, cinco desfalques e ainda com um técnico interino. Este é o cenário difícil que o torcedor da Chape terá que lidar neste fim de semana. Estão fora de combate o zagueiro Gum e o volante Márcio Araújo, que foram expulsos contra o CSA na última rodada. Além deles, os atletas Camilo, Henrique Almeida e Douglas ainda se recupram de lesão e seguem treinando em separado.

Entretanto, o técnico Emerson Cri contará com a volta de Elicarlos e Renato, ambos regressando de contusão. Com 14 pontos conquistados o time está na cola do Fluminense, que com 15, abre a zona da degola.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Gustavo Campanharo e Augusto César; Aylon e Everaldo.