Samuel Xavier lamenta empate com Botafogo em casa: "Escolhemos o tempo errado"

Ceará e Botafogo se enfrentaram na noite deste sábado (14), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Para a tristeza dos quase 21 mil torcedores que comparecem no Castelão, o Vozão não conseguiu sair do 0 a 0 com a equipe carioca, apesar de ter finalizado 26 vezes.

Em um jogo onde o Vozão teve as melhores oportunidades de jogo, além de não sofrer grandes perigos, o empate em casa não foi o resultado que a torcida esperava, muito menos os jogadores. Após a partida, Samuel Xavier comentou sobre o jeito que o adversário se comportou e o que faltou para sair com a vitória.

“O professor já tinha falado que o Botafogo tem essa posse de bola, mas defensiva. Só que eu acho que escolhemos o tempo errado, a gente foi para o segundo tempo para querer, coisa que era para ter feito no primeiro tempo. Se a gente aperta um pouco mais, eu acho que conseguiríamos um êxito maior nesse jogo.”

O volante Fabinho também lamentou as chances perdidas, mas parabenizou também a defesa do Botafogo.

“Ressaltar a defesa deles, que foram muito bem. Criamos muitas oportunidades de gols, infelizmente não conseguimos concluir. Mas é levantar a cabeça, porque nosso time ainda tem muito o que mostrar pela frente.”

Próxima rodada

No próximo fim de semana, as duas equipes voltam a campo. Enquanto o Botafogo joga em casa, contra o time do São Paulo no sábado (21), às 11h, o Vozão encara fora de casa o CSA, no dia seguinte, às 16h.