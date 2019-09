Com mistério, América-MG fecha a preparação para enfrentar Sport na Ilha do Retiro

Com treino fechado, na manhã desta quarta-feira (18), os jogadores do América-MG realizaram a última atividade em solo mineiro antes de enfrentar o Sport, pela 23° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A delegação americana finaliza preparação em solo pernambucano nesta quinta-feira.

A última atividade do plantel americano foi a portões fechados no CT Lanna Drumond. Com a volta de Felipe Azevedo e a ausência de João Paulo - cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Felipe Conceição fez alterações na estrutura da equipe, e escondeu a provável equipe titular do América-MG para o confronto.

O treinador do Alviverde deu atenção às bolas paradas, cobranças de faltas e escanteios defensivos. Depois, dividiu o grupo em dois onde uma parte deu ênfase ao posicionamento de bolas paradas e o outro grupo realizou um minijogo em campo reduzido. De volta à equipe após desgaste físico, o meia-atacante Felipe Azevedo

"Conheço muito bem a Ilha do Retiro, joguei por três anos lá, na Série A e na Série B. Como se fosse uma final, acredito acredito que vamos encontrar isso lá, a Ilha do Retiro vai estar lotada. Estamos em um momento diferente, um pouco melhor, um momento equilibrado, onde cada um sabe o que fazer em campo. Será um jogo difícil, de duas equipes muito grandes na Série B", avaliou o jogador.

Após o fim da atividade, jogadores e comissão técnica foram liberados para o almoço. Se reapresentaram no início da tarde, e a delegação americana deixou Belo Horizonte às 19h20 desta quarta-feira. Na tarde desta quinta-feira (19), realiza o último treinamento antes do confronto, em solo pernambucano.

Mudanças no sistema defensivo

Sem o lateral-esquerdo João Paulo, o companheiro de posição Sávio será o substituto. Mas, não só. O zagueiro Paulão, que atuou em 37 jogos com a camisa do América-MG na temporada, não foi relacionado para a partida. O clube não divulga a lista de relacionados, mas a assessoria do atleta confirmou que o zagueiro ficou em Belo Horizonte, a princípio, por opção do treinador. A dupla de zaga do Alviverde deve ser mantida com Pedrão e Ricardo Silva.

América-MG e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro em Pernambuco, em jogo válido pela vigésima terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.