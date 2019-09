Ferroviária empata com Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro

O primeiro jogo da final do Brasileiro feminino foi marcado com um encerramento de sequência do Corinthians, a Ferroviária conseguiu um empate por 1 a 1 e com isso acabou com a invencibilidade do Timão de 34 vitórias na temporada. Os gols da partida foram de Aline Milene que marcou para as Guerreiras Grenás logo no início da partida e empate do alvinegro saiu ainda no com Erika.

Com o primeiro tempo bastante agitado, a Ferroviária logo mostrou que queria jogo e nos segundos iniciais marcou com Aline Milene. O Corinthians não se intimidou com o gol e foi para cima, mostrando perigo o tempo todo.

Aos 29', na parada técnica, a goleira Luciana desabou dentro de campo e foi chamada a ambulância para o atendimento, que durou quase 10 minutos. Com o episódio de Luciana, foi dado 11' de acréscimo. Foi então aos 48', devido uma falha na defesa da Locomotiva tentando afastar a bola, acabou sobrando para Pardal, que cabeceou e Erika completou com o gol de empate.

A segunda etapa começou fria. A Ferroviária foi dominada pelo Corinthians e pouco criou. O Timão controlou o jogo e tentava aproveitar os erros de passe da AFE, porém Luciana, que estava inspirada, sempre posicionada e atenta ao jogo, salvou a Locomotiva de uma possível derrota.

Corinthians e Ferroviária decidem o troféu de 2019 no próximo domingo (29), no Parque São Jorge, às 14h. Quem vencer, conquista o Brasileirão. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.