Ceará e Cruzeiro empatam sem gols em confronto direto contra o rebaixamento

Em jogo que valia muito para Ceará e Cruzeiro, ambos tentando se afastar da zona de rebaixamento, ficou apenas no 0 a 0, nesta quarta-feira (25), no Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times tentaram o jogo todo abrir o placar, algumas chances incríveis, mas a fase não é boa - a trave e os goleiros impediram os gols em Fortaleza.

O primeiro tempo começou agitado, o Ceará ficou bastante ofensivo e o Cruzeiro foi pro jogo, a primeira grande oportunidade aconteceu aos quatro minutos com Pedro Rocha, que aproveitou um erro na saída, mas na finalização acabou mandando para fora, mas o atacante não desistiu fácil, Aos 11, ele recebeu novamente, mas finalizou mal, para cima do gol.

A equipe da casa chegou aos 15 minutos ao gol, mas Fábio faz uma boa defesa. Logo depois, Thiago Galhardo finalizou de canhota e levou perigo ao gol cruzeirense. O time mineiro não se deixou abater e seguiu confiante, querendo gol, mas parando em Diogo Silva e na trave.

O segundo tempo começou tenso para o Ceará, com a torcida sem paciência e querendo resultado, na substituição o meia Felipe Silva foi substituído e saiu muito vaiado, enquanto Cruzeiro passou a trabalhar mais a bola buscando a vitória. A grande oportunidade do Vovô foi com Mateus Gonçalves. No contra-ataque, após um erro de Dedé, ele recebeu sozinho na grande área, mas finalizou para fora. O Cruzeiro ainda acertou uma bola na trave com Orejuela.

O jogo ficou apenas com grandes chances perdidas, muitas bolas na trave e não saiu do 0 a 0 no Castelão. O Ceará com o empate foi a 23 pontos e se manteve em 14º lugar. Já o Cruzeiro chegou a 19 pontos, deixando a zona do rebaixamento em 16º, pelo menos até esta quinta-feira (26), quando CSA, Fluminense e Avaí entram em campo - todos eles podem ultrapassar o time mineiro ainda nesta rodada.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (28), diante de outro time mineiro. Às 19h (de Brasília), o Vozão enfrenta o Atlético-MG, no Independência. O Cruzeiro só joga na segunda-feira (29), quando encara o Goiás, às 20h, no Serra Dourada.