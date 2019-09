Goleiro do Goiás, Tadeu revela detalhe para pegar pênalti do São Paulo

]Uma vitória para manter o bom momento e continuar a campanha com o objetivo de permanecer na Série A do Brasileiro. No Morumbi, o Goiás venceu o São Paulo por 1 a 0 e venceu a segunda partida consecutiva. Se Leandro Barcia decidiu no ataque ao marcar o gol da vitória, o goleiro Tadeu garantiu o triunfo com uma defesa importantíssima na penalidade cobrada por Reinaldo, do Tricolor Paulista. O arqueiro Verde, na saída do gramado do Morumbi, revelou um detalhe importante para defender o penal:

"Ele [Reinaldo] bate muito bem. Eu confesso que acreditava que ele bateria chapado. Na minha cabeça vinha chapado, mas na hora eu mudei o canto. Sabíamos desde a atuação do jogo passado [contra o Fluminense] que poderíamos pontuar aqui e surpreender. Não a nós mesmos, mas ao adversário."

Permanência definitiva?

Marcelo Almeida, presidente do Goiás, garantiu que a contratação em definitivo de Tadeu "está a poucos detalhes de se concretizar". Tadeu chegou por empréstimo da Ferroviária-SP e tem contrato até o fim do ano com o Verdão. O arqueiro defendeu 2 pênaltis neste Brasileirão, de 3 cobrados pelos adversários.