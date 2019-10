Com proposta do Vitória, Carleto deixa o Ceará

Quem também não faz mais parte dos planos do Ceará, seguindo exemplo de Enderson Moreira, para a sequência de 2019 é o lateral esquerdo Thiago Carleto. O atleta, que sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte, quando o Alvinegro acabou sendo superado pelo Atlético-MG por 2 a 1, alegou ter recebido proposta do Vitória-BA e se despediu do clube via redes sociais.

"Tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Ceará. Vou para outra equipe porque senti que precisava jogar. Não estava sendo útil. Fica o carinho e respeito à toda diretoria, Robson, João Paulo, que foram corretos e justos, e a nação alvinegra. Vocês fazem do Ceará um clube de respeito. Até logo."

Com a camisa alvinegra, Carleto disputou 12 partidas e marcou dois gols. Teve sua passagem pelo clube marcada por lesões, que o afastaram da equipe em grande parte da temporada. Com isso, João Lucas, que voltou a titularidade na derrota ante o Galo, se torna a principal peça na posição.

Mateus Farias, jovem de 19 anos criado nas categorias de base do Ceará, deve ser alçado ao time principal passando a ser reserva imediato de João Lucas. Nesta temporada, Mateus se sagrou campeão do Campeonato Cearense Sub-20 no mês de agosto e esteve em campo em duas oportunidades na Taça Fares Lopes. Pela equipe principal, Farias entrou em campo no empate por 1 a 1, frente o Barbalha, em partida válida pelo Campeonato Cearense.