Após consecutivos insucessos, técnico Enderson Moreira pede demissão do Ceará

O Campeonato Brasileiro da Série A 2019 já registrou 14 quedas de técnicos nas equipes que disputam a competição. A saída mais recente de um treinador aconteceu na tarde desta terça-feira (1º). Enderson Moreira pediu demissão e deixa o cargo de comandante técnico do Ceará. A decisão foi tomada após uma sequência de péssimos resultados que aproximaram o Alvinegro de Porangabuçu da zona de rebaixamento, além de algumas declarações que geraram comentários nas últimas semanas.

Enderson chegou para substituir Lisca, demitido após o vice-campeonato cearense no final de abril. O técnico comandou a equipe desde o começo da competição nacional. Em 22 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Depois de iniciar bem a competição e ficar até na parte superior da tabela, o acúmulo de oito jogos sem conquistar uma vitória sequer deixou sua permanência insustentável. O último triunfo da equipe cearense ocorreu no dia 10 de agosto, quando goleou a Chapecoense por 4 a 1. Depois, derrotas para São Paulo, Flamengo, Athletico Paranaense, CSA e Atlético-MG, além de empates contra Corinthians, Botafogo e Cruzeiro. A derrota no último fim de semana para o Galo por 2 a 1, de virada na Arena Independência foi o ponto final de sua trajetória.

Uma de suas declarações mais contundentes aconteceu justamente após o revés do último fim de semana. Enderson Moreira deixou bem claro que não realizaria modificações no estilo de jogo e destacou que iria continuar no cargo até quando a diretoria tivesse o bom entendimento, além de criticar as ações com base nos resultados que culminam em grande número de treinadores dispensados no futebol brasileiro todos os anos.

“A partir do momento que a direção achar que o resultado não condiz mais com o que eles têm como expectativa, eles vão fazer o que fazer. Acham que eu não fico decepcionado com a troca de quatro treinadores? Todo mundo que está aqui fica com a mesma sensação. Até acontecer, todo mundo gosta de empurrar para fora. Quando acontece isso, fala que o futebol brasileiro não vai avançar assim”, afirmou o treinador de 48 anos.

Foto: Israel Simonton/Ceará SC

Junto com Enderson Moreira, deixam o Ceará os preparadores Edy Carlos e Ailson Serafim, além do auxiliar técnico Luís Fernando Flores. Quem comandou o treinamento desta terça-feira foi o preparador físico Roberto Farias. A diretoria alvinegra corre contra o tempo para anunciar um substituto. Em nota oficial divulgada em seu site, o trabalho de Enderson foi agradecido e foi ressaltada a procura por um treinador.

“Enderson Moreira não é mais treinador do Ceará. Após 21 jogos à frente do time, o profissional foi desligado do Alvinegro. Os preparadores Edy Carlos e Ailton Serafim, e o auxiliar Luís Fernando Flores também deixam suas funções no Ceará. O Ceará agradece pelos serviços prestados pelo técnico e sua equipe e deseja sucesso no restante da carreira no futebol. A diretoria trabalha com celeridade para anunciar o quanto antes novo nome para o comando do time para o restante do Campeonato Brasileiro”, afirmou.

O Ceará ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação, com 23 pontos somados, quatro à frente do Cruzeiro, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O time vai buscar a recuperação às 16 horas deste domingo (6), quando enfrenta o Goiás, melhor time do returno, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.