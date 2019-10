Após empate contra Atlético-MG, Sidnei Lobo afirma: “Temos plenas condições de lutar pelo título”

O Palmeiras empatou com o Atlético-MG por 1x1, no Allianz Parque, e está agora a cinco pontos do líder Flamengo, que derrotou a Chapecoense, por 1x0. O técnico Mano Menezes cumpriu suspensão automática após tomar o 3º cartão amarelo e não pôde comandar a equipe neste domingo. Com isso, o auxiliar Sidnei Lobo ficou em seu lugar durante a partida.

Após o apito final, Sidnei concedeu entrevista coletiva no lugar de Mano e falou que apesar de a distância em relação aos cariocas ter aumentado, o Palmeiras irá brigar pelo título até o fim do campeonato.

“Poderíamos ter mais sorte se tivessem validado nosso gol lá em Porto Alegre, a nossa diferença para o Flamengo seria menor. Deixa a gente triste por estar jogando em casa, todo mundo esperava o resultado, mas vamos trabalhar. Tem muito caminho ainda, essa semana vamos enfrentar um adversário direto fora de casa. Temos plenas condições de continuar vencendo os próximos jogos para lutar pelo título”.

Durante a primeira etapa, o Atlético apostou nos contra-ataques e nos chutes de longa distância com Otero. A estratégia deu resultado e a equipe mineira foi melhor que o Palmeiras, que teve dificuldades de furar o bloqueio adversário. O auxiliar também comentou a respeito do fato, que irritou boa parte dos torcedores alviverdes.

“A gente sabia que o comportamento deles seria esse, pelo respeito ao Palmeiras, o volume. Ficamos bastante com a bola nos primeiros 30 minutos, e a estratégia deles foi recuperar essa bola e sair em contra-ataque. Todo mundo sabe que o Otero bate bem na bola”, comentou.

No segundo tempo, Sidnei colocou Deyverson no lugar de Lucas Lima, para fazer companhia a Borja no ataque e fazer frente aos três zagueiros do time adversário.

“Enfrentamos um adversário que veio com uma ideia para tentar surpreender. Uma equipe com três atletas grandes e bom tempo de bola, então tivemos dificuldades. Na segunda parte a ideia foi tirar o Lucas e jogar com outro centroavante para fazer uma infiltração com um jogador de trás. Claro que a gente queria um resultado melhor, mas a entrega deixou a gente feliz”, explicou o auxiliar.

Por fim, Lobo comentou a respeito da situação de Luiz Adriano, que foi poupado e deu lugar ao colombiano Borja na equipe titular.

“Luiz Adriano tem feito a recuperação, ele estava com um incomodo, mas já está melhor. Ele ainda está na mão do nosso preparador físico, mas acredito que no próximo treino ele já vai estar disponível”, finalizou.