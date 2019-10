Precisando se recuperar no Brasileirão, Botafogo enfrenta Goiás embalado e em ótima fase

Botafogo e Goiás marcam o início da 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida desta quarta (9), às 19h15, no estádio Nilton Santos, dois times passando por momentos distintos, prometem demonstrar mais do que somente um mero confronto entre as equipes. Será uma disputa por posições importantes e para se afastar de áreas de perigo.

Vindo de quatro derrotas seguidas, o Alvinegro passa por um momento delicado. Sem técnico, o time está sendo comando pelo Bruno Lanzaroni interinamente que tem a grande missão de fazer com o time some três pontos. Além da importância de conseguir esses pontos em um momento de extrema tensão, significa que o time da estrela solitária se afasta da zona de rebaixamento e respira tranquilo para os próximos confrontos.

O Goiás que vem fazendo uma ótima campanha na competição, se mantendo entre o G10 almeja para que a boa fase não passe. Sabendo da situação complicada de seu adversário, deve bolar uma estratégia para que isso seja usado ao seu favor. Com umas das melhores campanhas desse returno, o time goiano promete dar trabalho para seu adversário que joga em casa.

Botafogo luta pela vitória

Sabendo do momento crítico em que se encontra o time carioca, Bruno Lanzaroni tem a tarefa de fazer com o clube arrance a vitória de seu adversário e até mesmo dar uma dor de cabeça na diretoria em questão da decisão de que pode ser efetivado. Mas para que isso aconteça, uma boa atuação levando um resultado vitorioso ajudaria bastante dar embasamento em seu nome.

Mas por enquanto, o mesmo só se preocupa com o desempenho do clube diante do Goiás. Após a queda do Barroca, Bruno junto com Anderson Barros e o preparador de goleiros, Flávio Tenius se reuniram para saber qual estratégia seria a ideal para o confronto da próxima rodada.

Tendo desfalques importantes na defesa, o técnico interino terá que montar um importante quebra cabeça na questão de mostrar uma defesa solida que vinha dando muitas dores de cabeça ao antigo treinador Barroca pela falta de consistência nos jogos. Mas o mesmo acredita que a falta de confiança dos torcedores com o time pode ser resgatada nesse confronto.

Goiás visa manter boa fase na competição

Tendo uma bela campanha no segundo turno, deixando vários tradicionais do futebol para trás, o time goiano espera repetir o mesmo placar que teve contra o Botafogo no primeiro turno. Jogando em sua casa, no estádio da Serra Dourada venceu o Alvinegro com o placar magro de 1 a 0, mas o importante foi que conquistou os três pontos.

Com as quatro vitórias seguidas, o torcedor esmeraldino começa a sonhar grande e bolar planos que agora não parecem tão impossíveis para o time. O técnico Ney Franco fez questão de dizer que tudo deve ser levado aos poucos, que não é só porque o time embalou uma boa sequência que, a vaga para a Libertadores, que já começou a ser debatida pela proximidade do time com as posições da tabela que levam para a competição, deve ser dada como algo certo de acontecer.

"Estamos aproximando, o cálculo é de 45 pontos para se livrar do rebaixamento, no nosso caso seriam quatro vitórias. Mas queremos uma coisa a mais, além de apenas livrar do rebaixamento. Temos muitas equipes boas atrás da gente e não podemos deixar cair. Mas sempre mantendo os pés no chão", disse o treinador.