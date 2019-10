No Maracanã lotado, Flamengo amassa Atlético-MG e abre oito pontos na liderança

Em mais um show da torcida, com Maracanã lotado e mesmo com desfalques importantes, como Gabriel Barbosa e Arrascaeta, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, ampliando a vantagem no Campeonato Brasileiro, no fechamento da 24ª rodada.

O primeiro tempo começou com o Flamengo querendo jogo, muita movimentação entre o trio de ataque e com troca de passepassesS. O goleiro Wilson fez grandes defesas salvando o Atlético por diversas vezes, porém, na cobrança de escanteio de Vitinho aos 37 minutos e Arão desviou de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar para o Flamengo.

A segunda etapa voltou agitada, Nathan, logo aos minutos marcou para o Atlético deixando Diego Alves para trás e a defesa rubro-negra empatando o jogo. Mas os atleticanos tiveram poucos minutos para comemorar, aos 15’ em uma linda jogada, Vitinho colocou o Flamengo na frente novamente.

O atual líder do Campeonato Brasileiro com sua torcida embalada junto ao time ampliou o placar com a promessa da base, Reinier, aos 30 minutos, após a zaga atleticana deixar passar e sozinho, mandar a bola para o fundo do gol. Com a vitória, o Flamengo ampliou sua vantagem para oito pontos na frente o vice-líder, Santos. Já o Atlético-MG se manteve em 11º lugar aumentando a pressão da torcida.

Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta o Grêmio domingo, no Independência, às 19 H (horário de Brasília). Já o Flamengo vai na Arena da Baixada enfrentar o Athletico Paranaense domingo, as 16 H.