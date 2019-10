Coritiba garante empate contra o Vila Nova e se mantém no G-4 da Série B

Vila Nova e Coritiba empataram em 2 a 2 neste sábado (19), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O time goiano saiu na frente no primeiro tempo com gols de Gustavo Henrique e Ramon e somente na segunda etapa o Coxa empatou com Sabino e Giovanni.

Primeiro tempo goiano

Os donos da casa começaram melhor o jogo, abrindo o placar logo nos primeiros minutos. Gustavo Henrique mandou para as redes ao aproveitar levantamento aos 10 minutos em cobrança de falta de Alan Mineiro. Até a metade da etapa, o Coxa tentou, mas quem comandou levando perigo foram os goianos com Alan Mineiro, que acabou sendo substituído por Capixaba.

A melhor oportunidade dos visitantes veio de Rodrigão, que tentou cabecear para o gol, mas o goleiro Rafael Santos defendeu. Aos 35, Ramon aproveitou falha na defesa do coxa-branca e ampliou para 2 a 0. Felipe Mattioni ainda pressionou o Tigre com chute cruzado.

Empate na segunda etapa

No segundo tempo, os anfitriões tinham como principal objetivo segurar o resultado. Os visitantes aproveitaram e partiram para cima. Mattioni teve boa oportunidade até acabar sendo desarmado. Kelvin, em seguida, chegou perto de marcar, porém, acabou parado por Rafael Santos.

Somente aos 35 minutos Sabino diminuiu ao mandar de cabeça para as redes dos rivais após William Matheus cobrar falta. Com o gol, o Coxa cresceu no jogo e pressionou o Vila. Aos 45, Giovanni, de falta, mandou direto com forte chute, deixando em 2 a 2, tudo igual, no placar. Nos acréscimos, Rodrigão ainda tentou virar e garantir a vitória, mas foi parado pela defesa adversária.

O Coxa se mantém no G-4 da competição, na 4ª posição, com 47 pontos. Já os goianos seguem na zona de rebaixamento, em 18º, com 31.

Pela 31ª rodada, o time da capital paranaense recebe o Operário-PR na quinta-feira (24), às 21h30. Já o Vila Nova visita o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30.