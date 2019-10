Reta final: América-MG é terceiro time com mais chances de acesso 

Faltam apenas oito rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro e o América-MG segue em busca de seu objetivo no campeonato: o acesso à elite do futebol nacional. Com o triunfo sobre o Oeste, por 1 a 0, no último sábado em Barueri, os dados apontam que o Alviverde tem 56,9% de chance de conseguir o acesso à Série A 2020. Os dados atualizados são do Departamento de Matemática da UFMG.

Da lanterna a briga pelo G-4, a equipe de Felipe Conceição, chegou a quinta colocação do campeonato com 47 pontos, mesma pontuação do Coritiba, atual quarto colocado - o Coxa leva a melhor no critério de desempate, no caso, o número de vitórias. Vale ressaltar que o Coritiba tem um jogo a menos que o restante das equipes, tendo feito 29 partidas - o jogo com o Cuiabá foi adiado e será realizado no dia 29 de outubro.

Líder da Série B com 59 pontos, o Bragantino está praticamente assegurado na Série A. Em seguida vem o Sport, segundo colocado, com 93,1%, segundo a UFMG. O Coritiba possui 55,5% de chances e Atlético-GO, terceiro colocado na tabela com 51,7%. Nas últimas dez rodadas o América-MG somou 22 pontos, sendo a equipe que mais pontuou no período - foram sete vitórias, um empate e duas derrotas.

N° TIME PROB. (%) 1 Bragantino 99,98% 2 Sport 93,1% 3 América 56,9% 4 Coritiba 55,5% 5 Atlético-GO 51,7%



Até o fim do campeonato, o Coelho terá verdadeiras oito decisões para conquistar o acesso à Série A. A começar por esta sexta-feira, às 19h15, quando o Coelho vai enfrentar o Atlético-GO, no estádio Antonio Accioly, pela 31ª rodada da Série B. Para o técnico Felipe Conceição, o jogo diante do Dragão terá o mesmo peso do que outros confrontos disputados na competição.

"É a mesma importância. O que preocupa em relação as outras equipes da Série B é que é uma equipe forte, tem bom jogadores de frente e pontuou durante todo o campeonato e permaneceu no G-4. É um jogo difícil, assim como foi contra o Oeste, como será contra a Ponte Preta e o Paraná", afirma o treinador.

O confronto vale vaga no G-4 já que o Dragão é o terceiro colocado com 49 pontos e possui dois a mais que o Coelho. Em caso de empate do Coritiba, o América-MG assume a terceira posição.