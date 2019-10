Rivalidade e equilíbrio marcam derby entre Atlético-MG e São Paulo

Um confronto cercado de rivalidade e marcado pelo equilíbrio. Atlético-MG e São Paulo, no próximo domingo (27), vão escrever mais um capítulo de uma história de grandes decisões do futebol brasileiro. Quando a bola rolar, às 16h, no Morumbi pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, os times chegarão ao derby de número 99.

Com time memorável, Galo fica com vice

Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Conmebol, Torneio dos Campeões e tantos outros... são grandes decisões. A primeira delas em 1971, quando o Campeonato Brasileiro foi decidido em um triangular final e o Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0 com gol de Oldair, no Mineirão; e depois, conquistou o título com vitória sobre o Botafogo, no Maracanã, com gol de Dadá Maravilha.

O primeiro capítulo importante da história foi escrito em 1977, com final feliz para os Tricolores. No Campeonato Brasileiro daquele ano, o Atlético-MG tinha um time histórico repleto de ídolos em campo e realizou uma campanha quase impecável no torneio: em 20 jogos, nenhuma derrota. Na final, empatou em 0 a 0, e a decisão foi para os pênaltis. Das cinco cobranças alvinegras, três foram para fora; perdeu nas penalidades máximas por (2 x 3) e foi vice-campeão.

A 'vingança' Alvinegra

Após perder o título para os são-paulinos, 35 anos depois, o Atlético-MG conseguiu revidar. Em 2013, as equipes se enfrentaram três vezes no caminho da conquista da Copa Libertadores da América, ano em que o Galo foi campeão. Foram duas vitórias nas oitavas de final do torneio continental e uma na fase de grupos.

Na primeira fase o Alvinegro venceu o Tricolor por 2 a 1, no Horto. Gol nascido após a fatídica cena em que Ronaldinho Gaúcho pede água ao goleiro Rogério Ceni. No Morumbi, o São Paulo conquistou o triunfo por 2 a 0. Nas oitavas de final do torneio o Galo venceu o primeiro jogo, no Morumbi, por 2 a 1. E, no caldeirão do Horto, fez 4 a 1. Passou pelo São Paulo.

Em 2016 porém, em um confronto equilibrado, o time paulista bateu o Galo nas quartas de final da Libertadores. Apesar de uma vitória para cada lado, o São Paulo possuía a vantagem do gol qualificado e se classificou.

Retrospecto dos confrontos

O último compromisso entre as equipes foi na disputa do Campeonato Brasileiro deste ano, na Arena Independência. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1, com gol de Alerrandro e Alexandre Pato. Os números demonstram o equilíbrio e nivelamento das equipes:

Atlético São Paulo Total Vitórias 34 33 Gols 122 136 Empates 31 Total 98

Curiosidades de Atlético-MG e São Paulo

Primeiro jogo: CAM 0 x 3 SPO – 1967

Último jogo: CAM 1 x 1 SPO – 2019

Maior goleada do Atlético: SPO 2 x 5 CAM – 1969

Maior goleada do São Paulo: CAM 0 x 5 SPO – 2004

O derby , próximo de completar o centenário, tem trajetória de respeito, rivalidade e bom futebol. Alvinegros e Tricolores se enfrentam neste domingo (27), no Morumbi, às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.