Em clima de decisão, Atlético-GO recebe América-MG pela Série B

Na reta final, todo jogo é uma decisão. Com este clima Atlético-GO e América-MG entram em campo nesta sexta-feira (25) no Estádio Antônio Accioly, às 19h15, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão, terceiro colocado com 49 pontos, recebe o Coelho, quinto colocado com 47 pontos. O jogo será decidido no detalhe e qualquer erro custará caro a quem sonha com o acesso.

Com a rodada ainda em andamento, mas com confrontos diretos já realizados o campeonato está embaraçado na parte superior. Da quarta à nona colocação apenas quatro pontos separam os times. No jogo do primeiro turno, o Atlético-GO venceu no Horto por 1 a 0, com gol do meia Jorginho, jogo no qual os goianos entraram no G-4 da competição.

Dragão conta com apoio da torcida para se reabilitar no torneio

Em jogo decisivo ter a torcida jogando junto é essencial, e pensando nisso, a Diretoria do Atlético-GO fez promoção de ingressos onde mais de 1.300 ingressos já foram comercializados. Em campo, o Dragão amarga a sequência de cinco jogos sem vencer - quatro empates e uma derrota-. Contudo, mesmo com o mau momento, os goianos seguem na 3ª posição, com 49 pontos.

Como mandante, o Atlético-GO é o sexto colocado com sete vitórias, seis empates e duas derrotas em quinze jogos disputados; abaixo do próprio adversário, que aparece na quinta colocado do tópico. Em seu segundo jogo à frente do Dragão, Eduardo Barroca não poderá contar com o zagueiro Gilvan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A provável escalação do Dragão tem Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Oliveira e Nicolas; Nathan, Moacir e Jorginho; Mike, Pedro Raul e Aylon.

Com 'ajudinha', Coelho visa o G-4

O América-MG entra em campo com uma motivação a mais! O Coritiba, quarto colocado, empatou em 0 a 0 com o Operário-PR. Com o resultado, caso vença o Dragão, pode chegar à terceira colocação com 50 pontos. O Coelho vem de duas vitórias e longe de seus domínios o time tem o sétimo melhor desempenho com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

De contrato renovado, o técnico Felipe Conceição não poderá contar com o meia-atacante Felipe Azevedo (cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo). As novidades nos relacionados são os atletas do Sub-20, zagueiro João Cubas, lateral-esquerdo Luan e o volante João Gabriel. O treinador deve manter a base do time titular.

A provável escalação do Coelho tem Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Willian Maranhão, Flávio e Matheusinho; Diego Ferreira e Júnior Viçosa.

A arbitragem do jogo é de Vinicius Furlan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O trio é de São Paulo.