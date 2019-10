Felipe Conceição valoriza empate e enfatiza: "Time que vai brigar para subir"

Jogo decido no apagar das luzes. O América-MG empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO, no Antônio Accioly, nessa sexta-feira (25), pela trigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Alviverde cola novamente no G-4 e vai à 48 pontos, mesma pontuação do quarto colocado, o Coritiba.

Em um jogo de erros e acertos, de dois tempos distintos do América-MG, a equipe Alviverde conseguiu se recuperar e buscar o empate. Felipe Conceição ressalta a força e a identidade do grupo, que saiu da zona de rebaixamento para brigar na parte de cima, e enaltece o triunfo.

"Uma vitoria de um grupo que tem alma, que é muito forte coletivamente, e mesmo dentro das adversidades esse grupo já mostrou que tem muita força para a reação. Nós fizemos isso na competição e fizemos isso no jogo de hoje! Um time que vai brigar para subir até a última rodada. Enquanto a gente tiver chance nós vamos brigar, e muito, e isso nós demonstramos hoje. Um time que quer muito esse acesso, passou por coisas que outras equipes não passaram na competição", disse o treinador sobre ter um grupo cascudo.

Em jogo de confronto direto, o treinador fez questão de valorizar o adversário, terceiro colocado no campeonato e que vem de sequência ruim na competição.

"Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. Cometemos erros que não vínhamos cometendo e nesses detalhes a equipe do Atlético-GO, que tem bons valores individuais, acabou aproveitando essas oportunidades e abrindo a vantagem. Mas, jogamos bem contra uma equipe que está no G-4, perto da gente e em uma briga direta", analisa o técnico.

Nas próximas rodadas o Alviverde terá dois confrontos importantes com adversários que brigam abaixo dele na tabela, para tentar alcançar a zona de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2020. O treinador não se furta em manter a filosofia de trabalho e reafirma que o Coelho terá duelos decisivos pela frente, o próximo, contra a Macaca.

"Jogo a jogo! Não posso pensar nos dois, tenho que pensar na Ponte. Nós fizemos isso desde o inicio e vamos continuar porque cada jogo é uma decisão. E pode ter certeza que hoje foi um aprendizado grande e trouxe mais casca e mais força para a nossa equipe", afirma Felipe Conceição.

O América-MG, agora, terá uma semana de trabalho até o próximo confronto diante da Ponte Preta, atual décimo colocado, no sábado (02) no Estádio Raimundo Sampaio, às 19h, em jogo válido pela trigésima segunda rodada da Série B.