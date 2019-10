Mesmo objetivo: brigando por G-6, Athletico e Goiás se enfrentam na Arena da Baixada

Athletico-PR e Goiás duelam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27), às 16h, em confronto direto de duas equipes coladas na tabela da competição. Enquanto o Esmeraldino está na 10° colocação com 38 pontos, os mandantes estão logo em cima com 39. A sexta colocação, hoje, é do Internacional — 42 pontos —, lugar almejados pelos protagonistas do duelo.

Voltar a vencer em casa

Com duas derrotas e um empate em casa, o time paranaense não vem de bons resultados na Arena da Baixa e pretende mudar o atual cenário.

Para o confronto, os retornos do goleiro Santos e Leo Cittadini devem se concretizar. O retorno mais esperado é do arqueiro, já que Leo não vem de atuações convincentes. Os desfalques são poucos, apenas Jonathan e Lucas Halter — lesionados. O provável time que deve estarem ação:

Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Ciittadini; Marcelo, Rony e Marco Ruben

Retorno de Michael

O Goiás contará com os retornos de jogadores importantes: Leandro Barcia, Rafael Moura e Michael, que estavam suspensos — este último tido como a principal arma no bom rendimento do time goiano no campeonato. Além disso, Ney Franco deve apostar em Breno de titular, já que o volante Gilberto se recupera de lesão.

A maior preocupação de Ney Franco está no gramado sintético da Arena da Baixada. Segundo o treinador, o descostume da equipe em relação a este quesito é um adversário a mais.

“Pegamos uma equipe (Athletico-PR) totalmente adaptada a esse tipo de gramado, muita velocidade. A maioria das equipes que jogam lá sentem isso, essa adaptação. Mas são situações que temos de passar”

Os goianos devem entrar em campo com Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Breno, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.