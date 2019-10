Corinthians é campeão da Libertadores Feminina

O Corinthians conquistou a Copa Libertadores Feminina após vencer a Ferroviária por 2 a 0, no Equador. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo com Crivelari e Juliete. O Timão dominou a maior parte do jogo, teve um gol mal anulado ainda no primeiro tempo, de Tamires, com a arbitragem marcando impedimento de forma equivocada.

O jogo começou com o Corinthians criando as melhores chances e aos 9 minutos marcou o primeiro gol, com uma cabeçada de Tamires. Mas a arbitragem marcou impedimento, sendo que a posição era legal. O Timão deu trabalho para a goleira Luciana e perdeu a outra chance aos 41, com Millene quando recebeu sozinha na frente do gol, mas chuta em cima da goleira da Ferroviária.

O segundo tempo voltou com o Corinthians pressionando e querendo a vitória, logo aos 9 minutos Gabi Zanotti tabelou e invadiu a área e ficando na cara do gol, mas adiantou demais e sofreu uma dividida com Luciana. Na sequência, a goleira da Ferroviária e a camisa 10 corintiana ficam no chão sentindo dores.

O gol foi sair aos 28' em um contra-ataque rápido, Crivelari recebe de Tamires, antecipou Barrinha e tocou de bico cruzado para o fundo do gol. O Corinthians seguiu querendo jogo e aos 44' Juliete tabelou com Victoria Albuquerque, chutou cruzado e venceu a goleira Luciana, marcando o segundo gol do Timão e colocando a mão na taça.

Com a conquista de hoje o Corinthians virou bicampeão da Libertadores, a primeira vez que levou o título foi em 2017 e agora pela segunda vez em 2019.