América-MG faz treino intenso para receber Ponte Preta

Foco e concentração total! Com esses lemas, o América-MG realizou a penúltima atividade antes de encarar a Ponte Preta, no sábado, às 19h, na Arena Independência, em jogo válido pela 32° rodada da Série B.

De olho nos adversários diretos

Na tabela, o time alviverde ocupa a quinta colocação, com 48 pontos, apenas um ponto de diferença para o quarto colocado, o Coritiba e a dois pontos do Atlético-GO, terceiro colocado. Ao entrar em campo no sábado, o Coelho saberá os resultados dos jogos dos dois adversários diretos.

O América-MG terá uma sequência de dois jogos dentro de casa, diante da Ponte Preta e do Paraná. Como mandante o Alviverde tem aproveitamento de 60% de aproveitamento, sendo que no últimos nove jogos são oito vitórias e um empate.

“É o momento para firmar cada vez mais a nossa posição de G-4, de acesso. São dois jogos muito importantes para a gente, dois adversários muito complicados. A gente sabe da dificuldade que vai ser e também pela sequência depois, porque a gente tem jogos fora de casa, e precisamos pontuar nesses dois jogos em casa, para se manter ali dentro do G4 e do G5. A briga por essa vaga no G4 vai ser até o final”, declarou o atacante.

Até o fim do campeonato o Coelho terá sete decisões pela frente, ou melhor um final de Copa do Mundo, como afirma o meia-atacante Felipe Azevedo.

"Pelo que passamos no começo, conseguindo o acesso com o América-MG vai ficar marcado na carreira de todo mundo, pela posição que a gente estava, com um começo muito ruim. Se a gente tivesse um começo um pouco melhor, estaríamos numa situação melhor do que a que a gente se encontra", afirma Azevedo.

A dúvida é o lateral-esquerdo João Paulo, que segue no departamento médico em tratamento na coxa esquerda. Felipe Conceição não contará com o volante Willian Maranhão e o lateral-direito Leandro Silva, que tomaram os terceiro cartões amarelos, e desfalcam a equipe.

O Coelho fecha sua preparação nesta sexta-feira, desta vez na parte da tarde às 16h, no CT Lanna Drumond. A atividade será aberta para a torcida americana, que apoiará o time em busca da vitória diante da Macaca.