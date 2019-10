Chapecoense vence Atlético-MG fora de casa e volta a respirar contra o rebaixamento

O Atlético-MG foi surpreendido pela Chapecoense logo nos primeiros minutos de jogo, o Galo que precisava da vitória para respirar melhor na tabela do Campeonato Brasileiro, viu a equipe de Chapecó vencer por 2 a 0 no Independência.

O jogo começou bastante agitado e com a Chapecoense não se intimidando, pressionou o Galo e logo aos 5', Bruno Pacheco numa cobrança de escanteio achou Henrique Almeida que subiu livre e mandou a bola para o fundo do gol. O Atlético conseguiu se reequilibrar e aos 10' Ricardo Oliveira foi derrubado dentro da área e o juiz escutou o VAR, mandando seguir o jogo.

A Chapecoense conseguiu anular a defesa Atleticana, o único lance de perigo dos donos da casa saiu já nos acréscimos, quando Luan rolou a bola para Nathan, que chutou forte mas acertou a trave.

Voltando do intervalo...

No segundo tempo o Galo voltou querendo jogo, porém foi surpreendido aos 4 minutos com o gol de Everaldo, que puxou a bola com a perna esquerda e mandando para o fundo da rede. Logo no minuto seguinte a equipe Alvinegra perdeu uma chance inacreditável, Ricardo Oliveira recebeu sozinho e com o gol aberto, cabeceou para fora.

A esperança Atleticana foi aos 15’ quando o VAR foi acionado e confirmado pênalti numa falta de Dalberto em cima de Guga dentro da grande área. Di Santo cobrou no canto e rasteiro, mas Tiepo conseguiu pegar e ajudar a Chape. Aos 29’ o VAR foi acionado mais uma vez, dessa vez não favorecendo o Atlético, Igor Rabello mandou a bola para o fundo da rede, no que seria o primeiro gol do Galo, mas na revisão, foi identificada uma falta no zagueiro Elicarlos e anulado o gol.

Com a vitória de hoje, a Chapecoense chega aos 21 e se mantém vivo no sonho da permanência na série A, ocupando a vice-lanterna do campeonato. Já o Atlético-MG se mantém com os 35 pontos , perdendo uma posição e ficando em 14º colocado.

Na próxima rodada, a 30ª do Brasileirão, as duas equipes entram em campo no sábado, 2 de novembro. Às 17h (horário de Brasília), o Galo enfrenta o Fortaleza no Castelão. Um pouco mais tarde, às 21h (horário de Brasília), a Chape recebe o São Paulo na Arena Condá.