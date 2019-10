Após triunfo diante do São Paulo Mano brinca: “Grande vitória para manter histórico da casa” 

Na última quarta-feira (30), o Palmeiras voltou a vencer o São Paulo no Allianz Parque, desta vez por 3x0. Com o resultado, o tricolor paulista segue sem nunca ter vencido seu rival na nova Arena alviverde – desde 2014, são oito derrotas e apenas um empate. O técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva após a partida e não perdeu a oportunidade de cutucar o adversário a respeito do desse tabu.

“A equipe fez um bom jogo. Com a vantagem, o São Paulo se jogou um pouco mais, tivemos muitos contra-ataques no segundo tempo. Mas construímos uma grande vitória para manter o histórico da casa (risos)", brincou o treinador.

Além de estar satisfeito com o desempenho da equipe no clássico, Mano também parece estar satisfeito com seu trabalho à frente do Palmeiras.

“Nesse momento da competição todos são cobrados por um jogo melhor. Quando cheguei disse que iríamos perseguir isso, que ia mudar um pouco a característica da equipe jogar, ter mais posse, mais controle e criar chances de gol. Acredito que a equipe saiu de campo hoje tendo realizado uma boa parte disso hoje".

Apostas de Mano Menezes, Deyverson e Zé Rafael entraram em campo entre os onze titulares e foram peças fundamentais na boa exibição do Palmeiras.

“Quando estava do outro lado e vinha jogar com o Palmeiras, sempre achei que o Deyverson incomodava muito o adversário”, contou o treinador, explicando que o atacante “não dá descanso para o zagueiro, aperta a marcação, ajuda a equipe. É o que ele está fazendo nos últimos jogos com a ausência do Luiz Adriano. Se colocou na frente dos demais porque conquistou dentro de campo, tem sido extremamente importante para a equipe. Tem jogado bem”.

Mano também elogiou Zé Rafael, que na opinião do treinador “Foi muito melhor que nos outros jogos. Hoje a equipe teve um posicionamento diferente. Tanto o Scarpa como o Zé podem fazer o jogo por dentro ou pelos corredores. Os jogos são diferentes, as estratégias são diferentes. Tento tirar o melhor de cada um para não violentar tanto a característica. Depois não adianta eu cobrar se eu colocar um jogador em uma função que não consegue fazer”.

Agora, o Palmeiras vai a campo no próximo sábado (02), às 19h, para encarar o Ceará, também no Allianz Parque. Com 60 pontos, o Palmeiras aguarda o jogo do Flamengo contra o Goiás para saber se a diferença em relação ao líder do Brasileirão irá diminuir ou permanecer a mesma.