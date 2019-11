Confronto de opostos: Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na Arena da Baixada

Em franca recuperação no torneio, o Cruzeiro terá uma pedra no sapato, na noite desta quarta-feira. A Raposa enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão é o sexto colocado, com 46 pontos. Dez posições abaixo se encontra o Cruzeiro, na décima sexta posição, com 33 pontos. Em cenário mais confortável, o Rubro-Negro vem de vitória sobre o CSA e adentrou o G6. Com a segunda maior série invicta, a Raposa não perde há oito jogos, e vem de empate com o Bahia.

Em crescente no torneio, Furacão não terá Tiago Nunes

Mesmo com a vaga para a Libertadores 2020 garantida, o Furacão vem em crescente no campeonato. A equipe conta com o retrospecto positivo para vencer a Raposa. Nos dois últimos confrontos no Brasileirão, o Rubro-Negro levou a melhor.

Tiago Nunes não comandará a equipe na noite desta quarta-feira. O treinador, campeão da Copa do Brasil, anunciou sua saída do comando técnico do Athletico-PR. Assim, o Furacão estará sob o comando de Eduardo Barros, ex-auxiliar de Tiago Nunes; Eduardo segue à frente da equipe até o fim da temporada.

Para o confronto, o Furacão tem a volta dos volantes Wellington e Léo Cittadini. O primeiro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o segundo se recupera de uma inflamação no ligamento colateral medial do joelho - foi poupado contra o Internacional e CSA.

O provável time do Athletico-PR: Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington (Camacho); Nikão, Bruno Guimarães, Thonny Anderson (Bruno Nazário) e Rony; Marco Ruben.

Invicto, Raposa tenta emplacar terceira vitória seguida fora de casa

No embate contra o rebaixamento, o Cruzeiro é o primeiro time fora da zona da degola. Diante do Furacão, o técnico Abel Braga fará sua sua décima partida à frente da equipe celeste, das nove partidas, sofreu apenas uma derrota. Reduziu a chance de queda do Cruzeiro para 20,9%, segundo o Departamento de Futebol da UFMG.

O Cruzeiro tem dois desfalques certos: o lateral-direito Orejuela e o atacante Fred. Os dois cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, serão substituídos por Edílson e Sassá, respectivamente.

Na zaga celeste, Fabrício Bruno volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática contra o Bahia. O zagueiro deve retornar à titularidade ao lado de Cacá. Léo, recuperado de fratura na clavícula, pode aparecer no time.

O provável time do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Cacá (Fabrício Bruno), Léo e Dodô; Henrique, Éderson (Jadson), Marquinhos Gabriel e Thiago Neves (Robinho); David e Sassá.

Arbitragem

O dono do apito é Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo. José Claudio Rocha Filho será o árbitro de vídeo. Quarteto de São Paulo.