Atlético-MG derrota Goiás no Mineirão e respira na tabela

O Atlético-MG entrou em campo pressionado após três jogos sem ganhar, com a torcida apoiando conseguiu se impor diante do Goiás e venceu por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tadeu operou alguns milagres, não deixando o placar ser maior, apenas no segundo tempo com Marquinhos, que fez sua estreia no estádio, e Bruninho marcando a vitória do time mineiro, que volta a subir na tabela e a se afastar da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, o Atlético mostrou que a torcida faz a diferença e se impôs ao jogo. O Goiás não conseguiu se quer finalizar, ficou apenas na defesa e Tadeu, que salvou e fechou o gol da equipe goiana. Aos 41 minutos, Fábio Santos ficou reclamando de um possível pênalti após ser derrubado na pequena área, porém o árbitro mandou seguir o jogo.

No segundo tempo o Galo continuou pressionando e o gol saiu logo aos 8 minutos com Marquinhos, que entrou no intervalo no lugar de Elias, chutando cruzado e abrindo o placar. Após o gol a equipe mineira foi diminuindo a intensidade e o Goiás aproveitou e cresceu, querendo o empate a todo o momento.

Nos minutos finais o jogo bastante disputado e um clima de tensão na torcida, somente aos 48 minutos puderam relaxar e comemorar a vitória alvinegra, quando Bruninho recebeu um longo lançamento de Cleito e com o vacilo do zagueiro Rafael Vaz, o meia atleticano chutou na esquerda do gol e ampliando o placar.

Com a vitória o Atlético-MG chega a 39 pontos e sobe para a 11ª colocação. Já o Goiás se mantem em 9º. O Galo volta a campo no domingo, quando faz clássico contra o rival Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Antes, no sábado, o Esmeraldino recebe o Santos no Serra Dourada, às 17h.