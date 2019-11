Dono do Orlando City cobra dívida do São Paulo e ameaça penhorar o Morumbi

Nesta quinta-feira (07), o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva lembrou que o São Paulo ainda não pagou o valor condenado pela Justiça através do "Instagram". Em uma publicação nos stories, dirigente mostra a pergunta de um seguidor sobre o assunto e lhe responde.

Após cinco anos, a dívida do São Paulo com o Orlando City (EUA) ainda está em aberto. Condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o clube paulista ainda não quitou o empréstimo do jogador Kaká em 2014. A franquia norte-americana pedia 14 milhões de Reais, incluindo juros e multas, e o judiciário decidiu condenar a equipe paulista em aproximadamente 3,5 milhões de Reais.

A decisão desta quantia foi baseada no contrato firmado entre ambas as diretorias. A condenação é de acordo com a média das receitas líquidas com as vendas dos ingressos nos jogos contra Botafogo, Coritiba, Grêmio e Atlético-MG no Morumbi em 2014.

"Desde 2014, estão devendo. Já perderam duas instâncias na justiça. Vamos até o final, nem que tenhamos que penhorar o Morumbi. Vai tentar explicar essa conduta desonesta dos cartolas brasileiros para os gringos? E a demora da justiça? Os Yankees piram", disse Flávio ao seguidor.

Reprodução / Instagram

Durante o empréstimo, Ricardo Kaká disputou 24 partidas, marcou 3 gols e ajudou o clube a se classificar para a Libertadores de 2015. Entretanto, em 2015, retornou ao clube norte-americano e ficou até a sua aposentadoria em 2017.

