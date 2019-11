Visando se afastar do Z-4, Londrina recebe América-MG 

Em uma competição, por si só, ser ultrapassado já é algo ruim. Ser ultrapassado na reta final, dependendo de si mesmo é ainda pior. Com esse sentimento o América-MG visita o Londrina, na noite desta sexta-feira (08), às 20h30, no Estádio do Café, em Londrina, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Coelho é o sexto colocado com 49 pontos, viu a distância para o G4 aumentar de 2 para 4 pontos. Na outra ponta da tabela, na décima sexta colocação, o Tubarão tenta se distanciar da zona da degola, com 35 pontos, um a mais que o primeiro time do Z4. Em 9 confrontos na história, o Coelho tem a vantagem, com 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

Pontuar: a ordem do Tubarão

Reverter o momento ruim é a grande missão do Londrina para se distanciar da zona de rebaixamento. A cinco rodadas do fim do campeonato, o Londrina vem de derrota para o Atlético-GO, a terceira derrota seguida. Nos últimos dez jogos, foram duas vitórias, um empate e sete derrotas. A equipe paranaense tem a segunda pior campanha do returno da competição.

O Londrina tem desfalque certo: o atacante Matheuzinho. O atleta cumore suspensão pelo terceiro cartão amarelo. As dúvidas para o duelo são o volante Germano e o lateral-direito Raí Ramos, que passaram por exames e podem desfalcar o Londrina. Se não tiverem condições de jogo devem ser substituídos por André Moritz e Alemão, respectivamente.

Provável time do Londrina: César; Alemão (Raí Ramos), Dirceu, Augusto e Felipe Vieira; Bertotto, Matheus Neris (Germano), André Moritz e Higor Leite; Uelber (Júnior Pirambu) e Léo Passos.

Abatido, América-MG busca forças fora de casa

Se dentro de casa não deu, o jeito é pontuar fora. Em menos de uma semana, o Coelho vai entrar em campo pela terceira vez. Mesmo com o curto espaço de tempo, o foco é a vaga na Série A em 2020. Para isso, o Alviverde conta com o desempenho favorável longe de seus domínios, de 48 pontos disputados, 21 foram conquistados - aproveitamento de 43,75%.

Para o jogo desta noite, o técnico Felipe Conceição ganha dois reforços importantes: o meia matheusinho e o lateral-esquerdo João Paulo. O primeiro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo; o segundo, retorna após se recuperar de lesão na coxa esquerda. Matheusinho volta na vaga de Geovane, e Sávio dá lugar à João Paulo.

Provável time do América-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão; Matheusinho e Diego Ferreira; Júnior Viçosa.

Arbitragem

O dono do apito é Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Luis Diego Nascimento Lopes. Trio do estado do Pará.