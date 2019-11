Cruzeiro e Atlético-MG empatam em último clássico do ano

O último clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG no ano, pelo Campeonato Brasileiro, com grande expectativa e de valor expressivo devida a atual fase de ambos, principalmente para a Raposa que vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, querendo sair do risco de vez, já o Galo querendo afastar a possível chegada ao Z-4. Com grande valor o jogo neste domingo, as equipes não saíram do zero a zero e aumentaram as preocupações e o sinal vermelho.

Equilíbrio foi a palavra chave para definir o primeiro tempo. No início a Raposa tinha mais posse de bola e indo para o ataque, já o Galo se manteve recuado esperando oportunidades no contra-ataque, no que quase surgiu o primeiro gol atleticano, quando Luan passou para Cazares, a bola passou raspando na trave.

Depois da grande chance do Atlético, o jogo ficou totalmente equilibrado, com ambos os times sabendo recuar e atacar quando necessário. Aos 31', Fred chutou forte e a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora, assustando os jogadores alvinegros, que logo reagiu e aos 37’, Fábio Santos sozinho na área acertou o travessão.

No segundo tempo o equilíbrio se manteve, o Atlético se impôs, obrigando o Cruzeiro se recuar um pouco e vice-versa. Foram 45 minutos, mais os acréscimos com muitas tentativas de gols, com os goleiros fazendo grandes defesas e o sistema ofensivo funcionando, impedindo os ataques.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 40 pontos e na 11ª colocação, se manteve a cinco do rival e se aproximou um pouco mais da sequência na Série A. O Cruzeiro, por sua vez, segue a briga incessante na luta contra a inédita degola, com 35 pontos, a Raposa está a dois pontos do Botafogo, que abre o Z-4. No entanto, o time estrelado subiu para 15º lugar, devido a derrota do Fluminense.

O Cruzeiro entra em campo agora contra o Avaí no Mineirão, segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), já o Atlético vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense no sábado as 19h (horário de Brasília).