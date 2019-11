Com lesão confirmada, Alerrandro é novo desfalque do Atlético-MG

Na tarde desta terça-feira (12), o Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo e deu início à preparação para o duelo com o Fluminense, no sábado (16), às 19h, no estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No retorno, a confirmação de mais uma baixa na equipe: Alerrandro está no DM.

O jovem de 19 anos sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita no treino fechado à imprensa, na última sexta-feira, na Cidade do Galo. O Atlético, como de praxe, não informa o tempo de recuperação do atleta ou previsão de retorno às atividades.

Destaque com Rodrigo Santana, o atacante não vem sendo aproveitado pelo técnico Vagner Mancini e sequer entrou em campo sob o comando do treinador. Para o setor ofensivo, o técnico tem dado oportunidades a Di Santo e Ricardo Oliveira. Após curta sequência como titular, Alerrandro perdeu espaço no Galo; na temporada, são 29 jogos e 13 gols marcados.

A última vez em que Alerrandro entrou em campo com a camisa do Atlético-MG foi justamente na última partida de Rodrigo Santana no comando do Galo. O atacante entrou na reta final da partida, quando o Alvinegro perdia por 4 a 1 para o Grêmio, no Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Galo com problemas

O volante Jair, liberado pelo departamento médico do Atlético-MG, cumpre a etapa de transição física e pode voltar diante do Fluminense-RJ. Vagner Mancini não conta com o volante Elias, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Nathan rompeu o músculo adutor da coxa direita e não tem condições de jogo no restante da temporada; Chará, também com estiramento muscular na coxa direita, se recupera no DM. Por fim, o goleiro Victor se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo, ainda sem previsão de retorno.

Vagner Mancini terá a semana de trabalhos com a equipe Alvinegra, que só entra em campo no sábado, às 19h, no Maracanã, diante do Tricolor das Laranjeiras, pela 33ª rodada do Brasileirão.