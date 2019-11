Willian Maranhão comemora boa fase do America-MG e declara: "Temos tudo para alcançar acesso"

Na 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, o América-MG abre a 36º rodada com um duelo decisivo nesta sexta-feira diante do Vitória na Arena Independência. Na manhã desta quinta-feira (14) o Coelho realizou o último treino no CT Lanna Drumond, ajustando as estratégias para o duelo.

Em busca do acesso à elite do futebol nacional em 2020, o volante William Maranhão afirmou que o time precisa 'fazer sua parte' para conquistar os 9 pontos que estão em jogo até o fim da competição. "Mais uma decisão! Três jogos que faltam e se deus quiser três vitórias. É isso aí, fazer a nossa [parte], e jogar a batata quente para o lado de lá. O importante e fazer a nossa e o resto só Deus sabe", afirma o volante.

Na reta final, o caminho não será fácil pois o Coelho tem adversários diretos: Coritiba e Atlético-GO, terceiro e quarto colocados, respectivamente. A diferença entre as equipes é de apenas dois pontos, e caso os adversário tropecem o América-MG pode adentrar a zona de classificação. Mas, o Alviverde terá que correr dobrado para chegar ao objetivo.

"É bem complicado, é difícil, a gente sempre dá uma secadinha, mas a gente tem conversado bastante e falado que temos que fazer primeiro o nosso, para depois pensar no adversário. A luta que a gente vem tendo desde a zona de rebaixamento até esse bom momento que estamos passando... é aquela força que a gente teve desde o início de chegar a brigar pelo acesso, a gente vem com uma força a mais do que os outros adversários", disse Willian Maranhão.

Como mandante, o Alviverde se encontra na nona posição do ranking, com aproveitamento de 54,9%. Dos 51 pontos disputados em casa, o Coelho conquistou 24. O desempenho ruim nos últimos dois jogos em casa serviram de lição para a equipe americana.

"A rodada passada conseguimos entrar no G4, ficamos feliz pelo resultado. Mas, infelizmente Coritiba e Atlético-GO venceram. Mas, é vencer a nossa e tenho que certeza que uma hora eles tropeçam e a gente entra no G4. Tiramos exemplo dos jogos que não fizemos o dever de casa, e se tivesse feito não estaríamos torcendo por ninguém... faltam dois jogos em casa e tenho certeza que vamos fazer os seis pontos", assegura Maranhão.

Preparação Alviverde

O América-MG realizou apenas dois treinos antes de encarar o Vitória. A preocupação é a condição física dos atletas que vem de sequência de jogos pesada fora de casa. O meia Matheusinho, com desgaste físico, treinou normalmente junto ao grupo.

"Está exigindo bastante na parte física, mas com o trabalho do Gerson [preparador físico] e da comissão, temos segurado bastante essa reta final, e tenho certeza que estamos bem fisicamente e esperamos ir bem esses três jogos e terminar o campeonato bem fisicamente", comenta Willian Maranhão.

O trabalho desta quinta teve início na academia com uma bateria de exercícios de mobilidade, estabilidade e força. O técnico Felipe Conceição dividiu o elenco em dois grupos, um em cada metade do campo. O comandante do Alviverde trabalhou a parte tática e passou orientações aos atletas, foco no dinamismo e na precisão da construção das jogadas.

O América-MG enfrenta o Vitória nesta sexta-feira (15), às 17h no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte.