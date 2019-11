'Se for merecedor, vai acontecer', diz Felipe Conceição sobre acesso do América-MG

Não há margem para erros! Com esse pensamento, o América-MG levantou voo na tarde desta quarta-feira (20), rumo à Campinas, onde na sexta-feira encara o Guarani pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última atividade em Belo Horizonte, o comandante do Alviverde não revelou a equipe titular para o confronto.

O Coelho entrará em campo na sexta-feira já sabendo o resultado do jogo de seu adversário direto, Atlético-GO, que enfrenta o Brasil de Pelotas nesta sexta-feira. Um empate ou derrota do Dragão são a chance de ouro do América-MG de entrar no G4. Mas, o lema é fazer o seu dever de casa, como explica o técnico Felipe Conceição.

"Estamos muito focados no nosso, no nosso desempenho, em vencer sempre o próximo jogo. Não é fácil nesse momento decisivo, mas estamos procurando manter esse pensamento que foi o que nos trouxe ao final de uma competição... saindo do Z4 e poder brigar pelo acesso, em uma recuperação até impossível para muitos e acho que nunca vista em um cenário nacional, Série A ou B", disse.

Além do atacante Neto Berola e o lateral-esquerdo João Paulo, no último jogo Felipe Conceição perdeu Willian Maranhão. O volante teve constatada uma ruptura no músculo adutor da coxa esquerda, e ficará de fora nas rodadas finais. O treinador ainda não definiu quem será o substituto do meio-campista.

"Na hora do jogo vocês ficarão sabendo. Estamos treinando algumas alternativas, o Geovane, o Flávio... tem a situação de ser um pouco mais ofensivo, talvez no decorrer da partida com a necessidade da vitória. Estamos trabalhando, e temos até sexta-feira para definir", explicou.

Na 5ª colocação, o Coelho está a dois pontos do G4, com 58 pontos - tendo 50% de chance de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG-. Tão próximo do sonho, manter o psicológico tranquilo e os pés no chão é um ponto que tem sido trabalhado.

"Lembro-os o que eles passaram, para eles lembrarem a força que tem e o equilíbrio que tem até então. E trabalhando muito para que a gente faça o nosso, buscar as duas vitórias... muito focado no guarani, para depois pensar no São Bento. Fazer o nosso jogo, manter o desempenho, manter o equilíbrio que as coisas vão acontecer naturalmente, se formos merecedores do acesso, vai acontecer", ressaltou.

Preparação Alviverde

O América-MG realizou três atividades em Belo Horizonte antes de encarar o Guarani, a equipe ainda treinará nesta quinta-feira no CT da Ponte Preta, e finaliza a preparação.

O treino desta quarta-feira teve início com exercícios de fortalecimento físico em campo com os jogadores de linha. Em segundo momento, Felipe Conceição dividiu o elenco em dois grupos, o primeiro grupo treinou triangulações, saída das primeiras linhas até a finalização a gol. O treinador focou também na jogadas de bola parada.

O América-MG enfrenta o Guarani nesta sexta-feira (22), às 21h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.