Exclusivo: após bom ano, Felipe Dias retorna ao Bangu para repetir sucesso

Revelado pelo Flamengo, Felipe Dias (26) está de volta ao Bangu para sua segunda temporada no clube, e depois de uma temporada de grande destaque, o volante apelidado de “pitbull” retorna à zona oeste do Rio de Janeiro para a temporada de consagração no alvirrubro.

Em entrevista exclusiva à Vavel Brasil, Felipe Dias fala de suas expectativas para a próxima temporada, seus objetivos profissionais e a fórmula de sucesso para seguir surpreendendo no estadual.

“Nós temos as melhores expectativas, mas para isso temos que trabalhar duro para fazer um ano abençoado e colocar o Bangu de volta com força no cenário brasileiro”.

De volta à série D, o alvirrubro antes terá o Campeonato Carioca. Terceiro colocado em 2019, Felipe Dias quer repetir o sucesso da última edição.

“Nossa meta é chegar o mais longe possível, fizemos um excelente campeonato e conseguimos a terceira colocação, coisa que não acontecia há mais de 25 anos se não me engano. Temos que manter o foco para sermos abençoados com essa conquista”.

Versátil, o volante canhoto que carrega o apelido de pitbull por sua determinação e vontade dentro de campo, também destaca o carinho especial pelo Bangu, por jogar no bairro de onde viveu sua infância.

“Cresci na Vila Kennedy para ser mais exato, a sensação é a melhor possível jogar perto de onde nasci e fui criado. Agradeço muito a Deus por me proporcionar momentos assim, maravilhosos”.

Almejando mais uma grande temporada, Felipe também revela o sonho de futuramente chegar ao velho continente e atuar por uma equipe da Europa.

“Porque não? Acho que é um sonho de todo jogador chegar e ir para um grande time internacional. Mas para isso preciso primeiro fazer um grande estadual e ajudar o Bangu, para quem sabe, novas portas se abrirem”, finaliza o jogador.

Promessa do Flamengo, Felipe Dias foi revelado em 2012, e desde então jogou por alguns clubes de divisões inferiores no Brasil, como o Tombense, Moto Club e Sertãozinho, até que chegou ao Bangu. Emprestado, o atleta também defendeu o Sampaio Corrêa, na campanha do acesso à segunda divisão nacional para 2020.