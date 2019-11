Após derrota para o São Paulo, Luxemburgo afirma: “Faltou determinação”

O Vasco perdeu para o São Paulo nessa quinta-feira no estádio do Morumbi. O técnico Vanderlei Luxemburgo tratou de explicar a partida morna do time cruzmaltino. O resumo da atuação do time carioca foram baseados em chutões e cruzamentos, bem anulados pelo tricolor paulista.

Luxemburgo foi direto ao ponto: "Não (estou satisfeito). Já conversei com os jogadores. A nível de participação de jogo foi aquém, mas é algo que podia acontecer. Uma equipe que estava fadada a cair, que todo mundo falava que podia ir para a segunda divisão e a gente conseguiu sair".

O professor não escondeu a insatisfação: "Você sente o dever cumprido e esquece que ainda faltam três jogos. Acho que faltou um pouco de aplicação, de determinação. O São Paulo não fez uma partida memorável, mas mereceu".

O treinador admitiu que ainda falta confirmar a vaga para Copa Sul-Americana e sublinhou a importância da classificação para um torneio de nível continental: "Tem coisas ainda na disputa, como a Sul-Americana. É importante buscarmos a Sul-Americana. Claro que não é a Libertadores, mas para valer tem que chegar na semifinal ou final, às vezes ela até prejudica no Brasileirão, mas temos que buscar".

Também elogiou o crescimento do projeto do sócio-torcedor do vasco. Segundo o professor, os números foram de 30 mil para 100mil e afastou a possibilidade da derrota jogar um balde de água fria na onda de otimismo do Vasco.

Na décima segunda posição, o Vasco estaciona nos 44 pontos. E na próxima rodada encara em casa um Cruzeiro desesperado. Faltam apenas três jogos para o fim do Brasileirão 2019. O Vasco só depende de si próprio para terminar o campeonato numa posição melhor.