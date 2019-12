Subiu! Coritiba busca virada contra o Vitória na Bahia e volta à Série A em 2020

De Norte à Sul está brilhando o Coxa-Branca! Na tarde deste sábado (30), o Coritiba saiu perdendo para o Vitória, no Barradão, mas buscou a virada pelos pés de um jogador improvável: Wanderley entrou na segunda etapa, marcou dois gols e garantiu o retorno do Verdão do Paraná para a Primeira Divisão, que havia sido rebaixado em 2017.

Primeiro tempo equilibrado e gol nos acréscimos

Na teoria, se esperava um Coritiba com mais atitude e controle do jogo, já que estava brigando pelo acesso. A prática, no entanto, foi totalmente diferente. As equipes proporcionaram uma primeira etapa de muito equilíbrio e com dificuldades para chegar com qualidade no gol adversário.

O Coxa começou até controlando a posse e, com a necessidade, chegou logo aos cinco com Giovanni, que finalizou de fora da área. O chute saiu fraco e Martín Rodríguez defendeu com tranquilidade. Aos seis, Gedoz deu a resposta imediata para o Leão e finalizou forte. A bola passou perto do gol de Muralha.

Aos 15 minutos, o Rubro-Negro teve mais uma chance. Gedoz cruza para a pequena área e Baraka desvia. Sabino fica com a sobra e afasta a bola. Os Alviverdes tentaram com Igor Jesus, aos 31, e Juan Alano, aos 46. Finalizações que pouco assustaram Martín Rodríguez.

Quando a partida já se encaminhava para um empate sem muitas chances para ambos os times, surge o gol do Leão. Eron descola um passe que desmonta a linha de defesa do Coritiba, Anselmo Ramon domina e finaliza. Muralha até defende na primeira, mas na segunda oportunidade, o centroavante do Vitória manda para o fundo do gol e leva a vantagem para os donos da casa no intervalo.

Dois gols de um herói improvável e retorno à Série A

Mesmo estando, até o momento, dentro do G-4, o Coxa voltou disposto a atacar e oito minutos teve uma boa chance com Serginho, que soltou uma bomba de fora da área e obrigou Martín Rodríguez a espalmar para a frente. Aos 11, o Vitória respondeu com Gedoz, que recebeu na entrada da grande área, dominou e chutou bonito para Muralha espalmar.

Com maior volume de jogo desde o início do segundo tempo, o Coritiba foi premiado com um gol aos 15 minutos — e gol de um herói improvável. Robson recebe, cruza de primeira para a área e Wanderley marca o gol que aproximou o Coxa, ainda mais, da Série A 2020.

(Foto: Reprodução / Coritiba FC)

O destino reservou mais um momento especial para o herói para Wanderley — mais precisamente aos 31. Juan Alano passa para o centroavante, que aparece na segunda trave para finalizar na saída do goleiro rubro-negro e virar o placar para o Coxa.

O atacante passou a ganhar mais oportunidades na equipe após o afastamento de Rodrigão, artilheiro do Alviverde no campeonato, mas só entrou neste jogo por conta da lesão de Igor Jesus, no primeiro minuto da segunda etapa. Este foi o terceiro gol do atacante em sete jogos pelo clube e, sem dúvida, o mais importante: dois anos após o rebaixamento, o maior campeão paranaense está de volta à Elite do futebol brasileiro!