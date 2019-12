Fortaleza derrota Goiás e confirma vaga na Sul-Americana pela primeira vez

Na tarde desse domingo (01), o Goiás recebeu o Fortaleza no Serra Dourada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com final da competição batendo na porta, os times se enfrentaram num embate eletrizante brigando pela posição mais próxima do G-8. Em jogo com bastante emoção e pressão, Fortaleza abriu o placar, Goiás também marcou e teve possibilidades de arrancar um empate. Mas deu Tricolor, que garantiu a vitória no primeiro tempo, com o placar de 2 a 1.

Assim, o resultado dá a vaga na Sul-Americana ao Leão do Pici. Logo, o Fortaleza subiu na tabela e se encontra na nona colocação, com 49 pontos. Já o Goiás está no páreo logo atrás, na 10ª colocação com a mesma pontuação.

Só deu Tricolor

O Tricolor que vem de uma vitória muito importante na competição, chegou confiante para o embate, aos 15' após cobrança de escanteio de Juninho, Bruno Melo se antecipa á marcação e cabaceia nas redes, abrindo o placar. 10 minutos após o primeiro gol, o tricolor marca novamente dessa vez com gol de Osvaldo, que após receber bola rasteira de Edinho, chegou batendo e balançou as redes.

No início do segundo tempo, o Tricolor manteve o mesmo ritmo, aos 5', Kieza finaliza de esquerda e para em grande defesa de Tadeu. Em 11', após escanteio Bruno Melo cabaceia, mas bola bate no travessão. Minutos depois, aos 14', após encaixar bem contra-ataque, Osvaldo invade a área do Goiás pela esquerda e bate com perna canhota, logo Tadeu defende. Aos 29', Romarinho invade a área invade área do Esmeraldino, mas bate forte demais.

No páreo

Jogando em casa, o time esmeraldino estava focado na competição internacional buscou a vitória, mas teve dificuldades após os primeiros gols do time visitante. Após o Fortaleza abrir o placar, o Goiás reage aos 17', Leandro Barcia recebe na entrada da área do Fortaleza e bate com perigo. Aos 43', após cruzamento da esquerda, Michael ajeita de cabeça para Rafael Moura que manda para dentro das redes, o lance foi analisado pelo Var que validou o gol.

No começo do segundo tempo, Goiás chega com tudo, há poucos segundos Barcia recebe ótimo passe de Rafael Moura, finaliza mal e quase empata. Aos 15', Michael sai de frente com Felipe Alves, mas para no goleiro. Aos 25', Rafael Vaz cruza, Rafael Moura cabaceia e Felipe Alves defende. Aos 45', Michael cruza, Rafael Moura desvia, mas Felipe Alves faz uma bela defesa.

Próximos jogos

Fortaleza entra em campo contra o Fluminense na próxima quarta-feira (04) as 21h30, no Maracanã. No dia seguinte, na quinta (05) Goiás enfrentará o Palmeiras, no Brinco de Ouro em Campinas.