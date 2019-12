Ídolo no Resende, Marcel encara desafio como auxiliar técnico da equipe sub-20 

Nos últimos oito anos, foi comum olhar para a escalação do Resende e ver Marcel com a camisa 10, muitas vezes com a braçadeira de capitão. Em 2019, a trajetória do jogador dentro das quatro linhas teve fim, mas o legado de Marcel e o vínculo com o Resende continuam.

Em nova fase na carreira, ele compõe a comissão técnica da equipe sub-20 do Gigante do Vale e vai estar junto ao elenco na primeira participação da história do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Aos 38 anos, Marcel alcançou a marca de 158 jogos pelo Resende, sendo o jogador que mais vezes balançou as redes pelo clube, com 33 gols. Também nesse tempo, foi bicampeão da Copa Rio, em 2014 e 2015, conquistando o respeito e o carinho da torcida.

“Isso foi conquistado ao longo de oito anos, desde a minha primeira passagem. Depois saí, fiquei alguns meses fora, voltei para o Resende e não saí mais. Isso foi conquistado com títulos, os dois da Copa Rio, com anos de identificação. Quase sempre como titular e capitão”, ressaltou Marcel.

O jogador com passagens por clubes como Grêmio, Palmeiras e Corinthians chegou ao Resende em 2011 e, aos poucos, criou raízes na cidade, onde mora desde então com a esposa e filhos. Logo no início da trajetória no clube, ajudou a levar o Resende às semifinais de turno no Campeonato Carioca em 2011, 2012 e 2013. Também foi finalista da Taça Rio em 2016.

Questionado sobre transmitir os anos experiência como jogador para atletas mais jovens, ele garante que o foco nesta etapa profissional é o aprendizado de uma nova função. O auxiliar técnico também pregou cautela, mas revelou o desejo de crescer cada vez mais fora das quatro linhas e se tornar auxiliar permanente e treinador no futuro.

“Isso é automático. Eu acho que vai acontecer, eu estando dentro de campo como auxiliar, uma hora vou chegar a ser treinador. Mas eu não penso nisso no momento. Tenho uma ideia de ser auxiliar permanente no clube e isso não depende só de mim, depende do clube aceitar e de como vou lidar com isso tudo nos próximos anos. Mas eu quero sim e com certeza, por tudo que fiz ao Resende e por tudo que o Resende me fez, acho que isso é recíproco e essa parceria tem tudo para dar certo”, respondeu.

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020

A equipe sub-20 no Resende atualmente é comandada pelo treinador Sergio Sargentim. O elenco teve uma campanha de destaque no Campeonato Carioca sub-20 de 2019, quando o Gigante do Vale se classificou para as semifinais da Taça Rio e alcançou uma marca de mais de 600 minutos sem sofrer gols. Na sequência, o Resende foi convidado pela primeira vez a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“É maravilhoso poder participar dessa conquista do Resende, chegar na sua primeira Copinha, a primeira de muitas. Mas estamos apenas começando um trabalho. Pegamos um grupo muito forte, o São Bernardo tem um trabalho com categorias de base há mais de 10 anos, o ABC-RN é campeão potiguar e o Manthiqueira vai jogar em casa. Então, não somos favoritos. Mas vamos para fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho por todos esses meses que estamos trabalhando”, completou Marcel.