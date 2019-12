Crônica: América-MG por uma bola, até quando?

Tente imaginar o momento em que um atleta do seu time arrisca o chute, que pode ser decisivo, e a bola bate na trave. Ao fundo, a reação da torcida, o 'uuuuh, quase!'. Aquela bola que não entrou mudou todo o rumo da história. O sentimento é o mesmo: o de frustração. Assim, a torcida do América-MG viu, por dois anos consecutivos, a história se repetir e um gol decidir o futuro. Há quem arrisque dizer que faltou competência, sorte, equilíbrio emocional... o fato é que o Coelho dependia só de si, e pecou em dois momentos cruciais e decisivos em sua história.

O futebol é decidido no detalhe

Em 2018, o Coelho lutou muito, chegou à 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro dependendo somente de si para se manter na elite do futebol nacional, só a vitória interessava. Na última rodada, o Coelho perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Naquela ocasião o time mineiro lamentou o pênalti batido por Luan, aos 26 minutos do primeiro tempo, que foi defendido pelo goleiro Júlio César. Richard fez o gol que garantiu o Fluminense na elite. Em caso de empate, o Coelho teria que torcer por tropeço da Chapecoense. O detalhe custou caro para o Alviverde, custou o rebaixamento à Segunda Divisão.

Em 2019, o roteiro lutou até o fim, se recuperou de um início catastrófico no campeonato e chegou à 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro dependendo de seus esforços para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O diferencial, o América-MG ficou doze rodadas na zona de rebaixamento e com Felipe Conceição conseguiu uma arrancada histórica na competição. No capítulo final, bastava uma simples vitória diante de um time rebaixado, e correr para o abraço. Em caso de empate, o Alviverde teria que torcer por tropeço do Atlético-GO. Ficou no quase, na trave.

Foto: Mourão Panda / América

O roteiro do Coelho se repete

Nas palavras do Presidente do Conselho Deliberativo, Marcus Salum, após a derrota para o São Bento na Arena Independência: "O futebol apronta demais com a gente". No contexto, o bordão de Muricy Ramalho vem a calhar. A bola pune! O América-MG, por mais um ano, consertou o carro com o mesmo em movimento. Passou por reformulação de elenco, trocou de treinador duas vezes até a efetivação de alguém que já estava ali. Curiosamente, no fatídico jogo diante do Fluminense, Felipe Conceição estava à beira de campo, ao lado de Givanildo Oliveira.

Nesta temporada, o Alviverde viveu altos e baixos no Brasileiro. Começou mal, recuperou-se e chegou ao fim de forma melancólica, frustrando as expectativas. O futebol não é uma ciência exata, e não é um esporte perfeito, aliás, partida alguma é perfeita durante seus 90 minutos, mas em momentos primordiais, o Coelho perdeu o tempo da bola, desperdiçou a oportunidade. Futebol se ganha e se perde, por dois anos, o América-MG perdeu para si mesmo, por um gol. Por fim, quem não faz leva.

Em 2018 o Coelho terminou a Série B em 17º colocado, com 40 pontos, e rebaixado para a segunda divisão. Nesta temporada, o Alviverde terminou o campeonato em 5°, com 61 pontos, um a menos do que o 4° colocado.

A bola teima em não entrar

Não bastasse toda a história que permeia o América-MG e o bendito gol da salvação, o cenário não é muito diferente no time feminino do Alviverde. Em 2018, no Campeonato Brasileiro Feminino A-2, a segunda divisão do torneio, as Coelhinhas brigavam para conquistar o acesso. O Alviverde perdeu por 2 a 1 para o Minas Icesp-DF (segundo colocado), à época, avançavam apenas dois times. O time ficou com a terceira colocação, por um gol. Neste ano, o cenário foi parecido. Nas quartas de final, o América perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no jogo de ida, e no jogo de volta, precisava do empate ou vitória, um gol. As Coelhinhas conseguiram o empate em zero a zero, e ficaram pelo caminho na competição.

A esperança que fica é que de tanto acertar a trave, uma hora essa bola do América-MG entre.