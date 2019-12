Voltaço sobe cinco posições e desponta como quinta força do Rio em ranking da CBF

O Volta Redonda segue em progresso no cenário nacional do futebol. Nesta segunda-feira (9) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o ranking de clubes para 2020, que leva em consideração as últimas cinco temporadas através de um sistema pontuações e pesos coerentes com as colocações das equipes nos torneios que disputam. O Voltaço ocupa a 56ª colocação, com 1.791 pontos, a melhor colocação em sua história.

Na última listagem, o clube ocupava a 61ª colocação. Até então, dentre os clubes do futebol carioca, era o sexto colocado, já que estava atrás dos quatro clubes da elite e, ainda, do Macaé. Com a nova classificação, o Voltaço se firma como quinta potência do Rio e promete ir mais longe, de acordo com o presidente Flávio Horta.

"Há cinco anos figurávamos na 119° posição nacional e na 10° posição entre os times do Rio de Janeiro, e hoje estamos na 56° no geral, alcançando uma colocação histórica, e em 5° no Estadual, atrás apenas dos clubes de grande torcida, nos consolidando como a quinta força do futebol carioca. Estamos muito felizes em ver o Volta Redonda se consolidando cada vez mais no cenário nacional. E vale ressaltar também que a nossa colocação no ranking pode representar uma vantagem no sorteio para a Copa do Brasil 2020. Agora é seguir trabalhando muito forte para fazer uma grande temporada em 2020, conquistar o acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo, e seguir subindo posições", destacou.

As projeções para os próximos anos, de fato, são favoráveis ao Volta Redonda. Com o bom desempenho no estadual de 2019, o clube voltará a disputar quatro competições na temporada em 2020, incluindo a Copa do Brasil, que oferece a oportunidade de escalada no cenário nacional, enfrentando clubes bem ranqueados e da elite.

A fila puxada pelo Voltaço no Rio de Janeiro, é seguida por Macaé, em 75°, e Boavista, em 85°. O Resende, segundo melhor colocado na região sul do estado, ocupa a 203ª colocação.