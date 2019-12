João Pedro celebra conquista do Campeonato Paranaense Sub-17: "Sem palavras"

Há poucos meses no Athletico-PR, o jovem zagueiro João Pedro já conquistou seu primeiro título com a camisa do Furacão: o Campeonato Paranaense da categoria Sub-17. O troféu veio após duas vitórias sobre o Londrina na final.

“Sem palavras. Uma conquista muito especial para mim. O grupo todo mereceu demais esse troféu. 2019 foi um ano de muitas mudanças e novos desafios, desde que cheguei no Athletico sempre fui muito bem recebido por todos. Agradeço muito esse clube pela oportunidade e espero continuar fazendo história pelo Furacão. Agora, é curtir o final da temporada para depois voltar com tudo e trabalhar forte para o ano que vem. Vamos juntos!”, publicou em seu perfil oficial no instagram.

O Athletico-PR fez 24 jogos em todo o campeonato. O time liderou a classificação geral com 59 pontos conquistados, 13 a mais que o Paraná Clube (segundo colocado). Ao todo, foram 18 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O rubro-negro também teve o melhor ataque do torneio e a segunda melhor defesa.

João Pedro chegou ao Furacão no começo de agosto de 2019, o jovem era uma das promessas do clube de Caxias e teve destaque na campanha do time no Campeonato Gaúcho Sub-17. No clube paranaense, o atleta teve uma rápida adaptação, chegando a se firmar como um dos 11 titulares do elenco na conquista do título estadual.