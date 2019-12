Zezé Perrella afirma que não volta ao Conselho e aponta influência de velhos conhecidos para sua saída 

Durou pouco a passagem de Zezé Perrella como vice-presidente do Cruzeiro. Após o anúncio de sua demissão pela manhã desta quinta-feira (12), o ex-gestor do clube convocou uma coletiva logo pela tarde para dar explicações.

Ele se mostrou desentendido quanto as atitudes do Wagner Pires de Sá e revelou que, um dia antes, quando participou de uma reunião, sugeriu que o presidente saísse do cargo, obtendo ‘não’ como resposta, além de respaldo da diretoria para que continuasse no clube. Perrella fez críticas duras a Wagner e ressaltou que quando era Presidente do Conselho Deliberativo, mantinha mesma postura.

“Na reunião de ontem, sugeri ao Wagner Pires que renunciasse. Falei: ‘Wagner, eu não quero continuar. Vamos convocar eleições gerais do clube – inclusive para presidência do Conselho – e você renuncia’. Sua presença não é boa para o Cruzeiro’ Ele me disse que não. Junto a outras pessoas na reunião, me convenceu a ficar. Eu nunca apoiei o presidente. Foi eleito contra a minha vontade. Incomodava a ele o fato de eu estar no futebol e criticando sua gestão. Critico mesmo. Acho que ele fez muita loucura e ele deveria repensar. Ele faz mal para o Cruzeiro hoje”.

Incompreendido à decisão que foi contraditória ao compromisso firmado na reunião de ontem, Perrella apontou os possíveis nomes – já conhecidos – para a atitude do presidente.

“O meu trabalho lá estava incomodando muita gente. Eu estava reestruturando o Cruzeiro. Limitei o teto de salário, mexi em muitos interesses. Eu tenho o sentimento de que quem fez a cabeça do Wagner foi o Itair Machado junto ao Sergio Nonato. O Wagner é muito influenciado por eles”.

Adilson Batista fica?

A chegada de Adilson Batista ao Cruzeiro se deve à uma ligação de Zezé Perrella, que ocorreu faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Agora, com sua saída, coube o mistério do prosseguimento ou não do comandante no cargo cruzeirense.

“Conversei rapidamente com o Adilson. O convite à vinda dele foi feito por mim. Não sei se o novo direito que assumirá vai reafirmar esse convite para ele. Se for, a decisão será do Adilson. Se ele entender que pode contribuir.... Eu gosto muito dele e acho que, independentemente de eu estar lá ou não, seria um grande nome para esse trabalho de reestruturação que tem que acontecer”.

Saída do Conselho Deliberativo

Criticado por parte da imprensa, torcedores, por possível omissão ao que acontecia no Cruzeiro enquanto presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella também comunicou que não voltara para tal função e explicou o porquê.

“Eu não volto a condição de presidente do Conselho por uma única razão: vai ficar parecendo que eu estou retaliando, porque o senhor presidente me desligou. Eu não gostaria de comandar esse processo”.