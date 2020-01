Tudo igual: Náutico e Criciúma empatam na estreia da Copinha 2020

Na tarde desta sexta-feira (3), foram realizados os primeiros jogos do Grupo 20 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A primeira partida, entre Jaguariúna e Santo André, ocorreu no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, na cidade de Jaguariúna/SP, cujo placar terminou em 2 a 2.

Já o principal embate do grupo, ocorrido um pouco mais tarde, entre Náutico e Criciúma, encerrou em 1 a 1, com dois gols de pênalti. Juninho Carpina marcou para os alvirrubros, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Claudinho fez para os catarinenses, aos nove da segunda etapa.

Com os resultados, todos os times do Grupo 20 estão com um ponto somado após a primeira rodada. Por empatarem com um número de gols mais elevado, Santo André e Jaguariúna aparecem nas duas primeiras colocações, enquanto Náutico e Criciúma surgem nas duas últimas. As equipes voltam a campo na segunda-feira (6). O Timbu enfrenta o Jaguariúna, enquanto o Tigre encara o Santo André.