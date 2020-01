Com gol no primeiro minuto, Cruzeiro estreia na Copinha vencendo o Trindade 

O Cruzeiro estreou na Copa SP de Futebol Júnior com vitória diante do Trindade por 1 a 0, na Arena Barueri, na tarde desta sexta-feira (3). A vitória apertada ilustra as dificuldades encontradas diante do Trindade, que realizou boa aparição e incomodou o adversário celeste.

O minuto de estreia no torneio em 2020, foi aproveitado com gol pela Raposa. Sem permitir com que o time goiano pegasse na bola e em boa troca de passes, o Cruzeiro realizou ótima jogada coletiva, até que Caio recebeu escorada de Marco Antônio e, na entrada da grande área, acertou um belo chute de canhota.

O Trindade passou a equilibrar mais as ações do jogo no decorrer do jogo, quando do lado celeste as jogadas eram conduzidas pelo camisa 10 Marco Antônio, no entanto, de forma pouca perigosa de ambos os lados, arrastando-se neste cenário até o fim da partida.

Oeste passeia diante do Sergipe

Na outra partida do grupo, o Oeste goleou o Sergipe por 6 a 0, com direito a quatro dos gols no segundo tempo. Os primeiros dois feitos aconteceram nos minutos iniciais - Erivan, 1’, e Luan, 4’. Na etapa final, Wellinton, aos 6’, João Vitor, 7’, Leandro, 29’, e Kauã aos 33’, decretaram a ampla goleada, garantindo, assim, a liderança do Oeste nesta primeira rodada, por decorrência do saldo de gols.

O duelo também marcou homenagem a Eric Miguel, ex-atleta do Rubrão, que faleceu em queda de elevador em Santos, na noite da última segunda-feira (30).

A próxima rodada do Grupo 27 acontece terça-feira (7), quando Oeste e Trindade se enfrentam às 14h45, e Sergipe e Cruzeiro jogam às 17h. Horários de Brasília.