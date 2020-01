Náutico e Criciúma se garantem na próxima fase da Copinha

Na tarde desta quinta-feira (9), foram definidos os classificados do Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Náutico e Criciúma garantiram vaga no mata-mata, enquanto Santo André e Jaguariúna — que jogou sob seus domínios foram eliminados. O Grupo ficou organizado com: Criciúma, Náutico, Jaguariúna e Santo André, respectivamente.

No duelo que abriu a última rodada da chave, Náutico e Santo André se enfrentaram. Os pernambucanos só precisavam de um empate para se classificarem, enquanto os paulistas tinham que conquistar os três pontos. No primeiro tempo, a partida teve início com um certo domínio da equipe alvirrubra, que criou mais e levou perigo ao gol adversário. Os paulistas pouco atacavam e, quando chegavam na meta alvirrubra, faltava objetividade.

O segundo tempo começou eletrizante. Logo aos dois minutos, foi assinalado um pênalti para o Náutico. O centroavante Erick Santos foi para a cobrança, mas acabou não convertendo e o placar permaneceu inalterável.

O primeiro e único gol da partida só veio aos 15 minutos, quando pela segunda vez a equipe alvirrubra teve uma penalidade marcada. Dessa vez, o volante Miro, que havia entrado no lugar do meia Juninho Carpina, foi para a bola e fez 1 a 0 para o Timbu, resultado esse que permaneceu até o apito final. O confronto ainda contou com uma expulsão do lado do Náutico, quando aos 30 minutos, o ponta-esquerda Eric Bahia tentou chutar, de forma imprudente, o atleta adversário. Eric levou cartão vermelho direto na ocasião.

No outro jogo, que acabou fechando o grupo, o Jaguariúna recebeu o Criciúma, precisando de uma vitória para se classificar. Já os catarinenses, somente de um simples empate.

A partida terminou com o placar de 2 a 1 para a equipe de Santa Catarina, resultado que acabou levando o time à liderança do grupo. Com a derrota, os paulistas se despedem do torneio na terceira posição. Os gols foram marcados por Luiz Eduardo e Rulian (Criciúma), e Bruno (Jaguariúna).