América-MG aposta em base e reforços pontuais para temporada 2020

Há três anos sem o troféu do Campeonato Mineiro, o América-MG dá o pontapé inicial na edição 2020 com um gás a mais. O time estreia na competição e na temporada nesta quarta-feira (22), às 20h30, quando receberá a Caldense. O Coelho almeja a 17ª conquista no Estadual.

Será também o primeiro Mineiro com Felipe Conceição à frente da equipe como treinador. No atual triênio, o Alviverde ficou com o terceiro lugar no estadual, na temporada passada caiu diante do Cruzeiro na semifinal.

Manutenção: América-MG manteve 80% do elenco

Em 2020, a palavra que define o planejamento da diretoria do Coelho é continuidade! Com a espinha dorsal do elenco garantida para a temporada, o clube começou o ano com 25 atletas remanescentes. A prioridade da diretoria é seguir com um trabalho que vem dando certo e realizar apenas contratações pontuais para suprir lacunas deixadas ao longo da temporada passada. Por mais que o plantel seja uma mescla de experiência e juventude, o perfil da equipe rejuvenesceu. Isso porque 13 atletas subiram do Sub-20 e foram incorporados ao profissional.

Contratações: Coelho vai ao mercado com 'pinça'

Os reforços do elenco foram em posições específicas. Em 2019, o ataque foi o setor que mais apresentou problemas, por isso o maior número de contratações.

Eduardo Bauermann: substituto imediato de Ricardo Silva

A começar pela zaga, o América-MG contratou o zagueiro Eduardo Bauermann, de 25 anos. Eduardo Bauermann foi revelado pelo Internacional-RS, participou do elenco que conquistou o Campeonato Gaúcho em 2014, 2015 e 2016. Na temporada passada, o jogador defendeu o Paraná-PR, onde atuou em 24 jogos e anotou 1 gol.

Alê: primeiro reforço anunciado do Coelho

Para o meio-campo, a escolha foi rápida. O meia Alê, de 29 anos, estava no Cuiabá-MT, onde jogou nos três últimos anos, atuou em 46 partidas e marcou cinco gols na temporada. Na Série B, foram 28 jogos e três gols. Conquistou a Copa Verde e o Campeonato Matogrossense em 2019.

Rickson: a pedido do 'professor'

Um atleta que chega com moral e com responsabilidade. O meio-campista Rickson, de 21 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Botafogo-RJ. O meia foi indicado pelo técnico Felipe Conceição, que o conhece da base do Botafogo.

Felipe Augusto: raça e vontade

Artilheiro do fantasma, Felipe Augusto, de 27 anos, chega ao CT Lanna Drumond como o homem de referência no ataque. O atleta teve, natural de Governador Valadares (MG), foi revelado pelo Atlético-MG. Em 2018, ele foi um dos destaques na campanha do acesso do Botafogo-SP à Série B. Em 2019, atuou pelo Operário-PR na Série B e foi artilheiro com 8 gols.

Léo Passos: a joia do Palmeiras

Contratado à dedo pelo diretor de futebol, Paulo Bracks, o atacante Léo Passos, de 20 anos, que foi revelado pelo Palmeiras-SP, firma contrato pelas próximas três temporadas. No segundo semestre do ano passado, o atacante atuou pelo Londrina-PR e teve uma boa passagem. O atacante participou de 17 partidas da Série B, e anotou 5 gols.

Rodolfo: atacante retorna à Minas

Para o setor ofensivo, o atacante Rodolfo, de 27 anos, retorna ao futebol mineiro. Em 2016 e 2017, o atacante teve uma boa passagem pelo Boa Esporte-MG, ajudando o clube a conquistar o Campeonato Brasileiro da Série C de 2016 e fazer boa campanha na Série C de 2017. No ano passado, atuou pelo Mirassol-SP no Campeonato Paulista. Em seguida, foi para o Cuiabá-MT, onde conquistou a Copa Verde.