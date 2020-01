Em duelo marcado por interinos, Tupynambás e América-MG se enfrentam em Juiz de Fora

Um confronto de dois times que ainda não venceram na competição. Desta forma pode-se definir o duelo entre América-MG e Tupynambás, que entram em campo na noite desta quarta-feira, às 20h, no Estádio Mário Helênio em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2020.

A equipe Baeta vem de duas derrotas na competição, enquanto o Coelho busca pelos três pontos no primeiro jogo fora de casa.

O América-MG ocupa a oitava posição. O Tupynambás por sua vez, ocupa a última posição. A partida desta quarta-feira terá um ponto em comum: ambas as equipes serão comandadas por treinadores interinos.

Sem arqueiro, Baeta tenta se recuperar na competição

A equipe de Juiz de Fora passa por maus bocados nesse início de competição. Na estreia, o Tupynambás perdeu por 1 a 0 para o Tombense e na segunda rodada foi goleado por 5 a 0 pelo Atlético no Estádio Independência. Para o confronto com o América-MG, o Baeta segue sob o comando do técnico interino José Luis Peixoto.

Uma ausência é certa para o restante do Campeonato Mineiro. O goleiro Renan Rinaldi se lesionou no primeiro tempo de jogo contra o Atlético no último domingo (26), e após exames de imagem foi constatado o rompimento total do tendão de aquiles do arqueiro, que ficará no mínimo seis meses longe dos gramados em recuperação.

Provável time do Tupynambas: Bruno, Henrique, Adriano, Diego Augusto e Lúcio; Léo Salino; Vanger, Sávio, Allan; Ygor e Ademilson.

Coelho busca da primeira vitória fora de casa

Será a estreia de Cauan de Almeida à frente da equipe americana, como técnico interino. Felipe Conceição deixou a equipe no último sábado (25), rumo ao RB Bragantino. Cauan de Almeida, que era auxiliar técnico de Felipe, teve três dias para treinar o Alviverde para o confronto, e priorizou trabalhar as orientações e estratégias com o elenco.

O técnico interino deve manter a base do time titular que vinha trabalhando, e pode pintar uma alteração no sistema defensivo. O lateral-esquerdo João Paulo sentiu dores no tendão de aquiles do pé esquerdo, e foi poupado da última atividade da equipe, Sávio pode ocupar a vaga na lateral-esquerda.

Provável time do América-MG: Airton, Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann, Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Matheusinho e Rodolfo.

Retrospecto das equipes

As equipes se enfrentaram sete vezes na história. O América-MG leva a melhor de forma invicta, venceu quatro confrontos e empatou três. A última partida entre Coelho e a equipe Baeta foi no Campeonato Mineiro de 2019, onde o Alviverde venceu por 2 a 0, com gols de Júnior Viçosa e Matheusinho, um em cada tempo.

Arbitragem

A arbitragem é de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Luiz Antônio Barbosa e Leonardo Henrique Pereira. André Luis Skettino Policarpo é o quarto árbitro.