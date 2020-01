Discreto no Flamengo, Vitor Gabriel é emprestado ao Braga-POR

Mais uma jovem promessa do Flamengo está de malas prontas ao futebol europeu. Depois de vender Reinier ao Real Madrid, Vitor Gabriel é mais um garoto do ninho que vai ao velho continente. Em baixa no clube, e sem espaço por causa da ascensão de Rodrigo Muniz, o atacante de 20 anos reforçará o Braga/POR por um ano.

A notícia dada inicialmente pelo Globoesporte.com garante que a transferência temporária não tem custos inicialmente, porém há opção de compra do clube português com valor do passe fixado, apesar de ainda não ter os números divulgados.

Pronto para ir à Portugal, Vitor Gabriel não será relacionado para o Fla-Flu desta quarta-feira (29). Com 14 jogos pelo clube e nenhum gol marcado, a discreta aparição no profissional contrasta as expectativas que os torcedores do Flamengo tinham em Vitor desde a base. Na Copinha de 2018, o atacante foi eleito o melhor jogador da competição, além de ter sido campeão.

Inicialmente titular ao começo desta temporada, Vitor Gabriel recentemente havia perdido a vaga para Rodrigo Muniz, que no jogo contra o Volta Redonda, anotou seu primeiro gol no clube.

Nos planos do time português, o jovem chega para substituir a saída de Ahmed Hassan, porém existe a possibilidade de o jogador integrar o plantel sub-23 para o início de adaptação no futebol local.