Depois de grave lesão, Alisson, joia da base do Juventus, projeta retorno aos gramados

Aos 22 anos, o jovem promissor Alisson sofreu uma lesão que atormenta grande parte dos jogadores de futebol, a cirurgia no joelho. O volante que tem passagem no time sub-20 do Benfica, é tratado como grande joia para o time da rua Javari.

Afastado dos gramados desde junho do ano passado, o volante Alisson teve o processo de transição das categorias de base com o profissional, interrompido após sofrer uma grave lesão no joelho. Focado na recuperação, a promessa fala sobre suas expectativas de retorno ao futebol.

“É um processo que requer muita calma e foco. Claro que estou ansioso para esse retorno, mas tenho a consciência de que não podemos pular nenhuma etapa. Estou sendo bem acompanhado pelo departamento médico e isso me dá muita confiança em poder voltar bem e sem riscos”, comenta o meio-campista.

Com o status de grande promessa do time que disputará a segunda divisão do campeonato paulista, Alisson revela sua experiência em Portugal, onde por 6 meses defendeu o Benfica, tradicional clube europeu e famoso por destacar jogadores jovens para o mercado do futebol.

”Fiquei um pouco chateado porque eu não segui no Benfica apenas por causa de questões burocráticas. Dentro de campo mostrei que tinha condições de estar lá, mas algumas coisas infelizmente fogem da nossa alçada. Mesmo assim, foi muito bom o tempo que fiquei em Portugal. Pude aprender muita coisa que agora espero aplicar aqui no Brasil”, avalia o jogador.

Com o treinador Alex Alves a sua espera, Alisson que tem contrato até o final deste ano pretende estar pronto até março, período em que começará a temporada para o time da Mooca. “Acredito que Deus tenha um propósito para tudo. O fato em Portugal e agora essa lesão me tornaram mais forte. Estou me preparando bem para poder voltar e ajudar o Juventus, quem sabe, ainda na fase final do estadual em busca do acesso”, finaliza.